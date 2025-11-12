مفاجأة.. نيسان تعلن عودة سيارات السيدان المدمجة

بعد سنوات من هيمنة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) على الأسواق العالمية، تشير أبحاث نيسان الأخيرة إلى أن السيارات السيدان المدمجة في طريقها للعودة إلى الواجهة من جديد.

وتوقعت الشركة اليابانية أن تشهد هذه الفئة ارتفاعًا في المبيعات خلال عام 2026، مدفوعة بتغيرات واضحة في سلوك المستهلكين الذين يبحثون عن سيارات عملية واقتصادية دون التضحية بالجودة أو التكنولوجيا.

عملاء نيسان يتجهون للقيمة مقابل السعر

أوضحت نيسان أن السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو رغبة المشترين في الحصول على سيارات بأسعار معقولة وسط الارتفاع العالمي في تكاليف المعيشة وأسعار السيارات الجديدة.

فالسيدان المدمجة توفر توازنًا مثاليًا بين الأداء، والتكلفة، وكفاءة استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشباب والعائلات الصغيرة على حد سواء.

نيسان سنترا 2026 في مقدمة الانتعاش

تأتي نيسان سنترا 2026 لتكون في طليعة هذا التحول المتوقع، إذ تمثل أحدث جيل من السيارات السيدان المدمجة التي تدمج بين التصميم العصري والتقنيات المتقدمة، مع الحفاظ على سعر منافس في فئتها.

وتراهن نيسان على هذا الطراز لتقود مرحلة جديدة من النجاح في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل زيادة الطلب على السيارات الموثوقة والاقتصادية.

رغم استمرار هيمنة سيارات الـSUV على المبيعات في معظم الأسواق، تشير التوقعات إلى أن السنوات القادمة ستشهد توازنًا أكبر بين الفئات، مع عودة السيدان المدمجة لتشكل خيارًا رئيسيًا ضمن خطط الشركات العالمية.

ويرى محللو الصناعة أن هذا الاتجاه يعكس نهاية مرحلة “الكاربوكالبس” التي شهدت تراجعًا كبيرًا في مبيعات السيدان خلال العقد الماضي.