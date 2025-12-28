وزارة الشباب تفتح باب الانتقاء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي 2025/2026

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التقدم للالتحاق بـ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك من خلال الانتقاء الجديد للموسم الرياضي 2025 / 2026 بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختصة، في إطار استراتيجية الدولة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وصناعة أبطال المستقبل.

ويشمل الانتقاء الألعاب الرياضية التالية:رفع الأثقال – المصارعة – الجودو – التايكوندو – الملاكمة – ألعاب القوى – تنس الطاولة – كرة السلة – كرة اليد – الكرة الطائرة – السلاح – الهوكي – الخماسي الحديث.

على أن يتم تنفيذ انتقاء رياضة الخماسي الحديث من خلال الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال:بوابة وزارة الشباب والرياضة

www.emys.gov.com

أو عبر المنصة الوطنية للانتقاء

http://nptoc.esyin.gov.eg/

أو من خلال الباركود المخصص لذلك

مع ضرورة تقديم نسخة ورقية من المستندات إلى مديرية الشباب والرياضة التابع لها المتقدم.

ويتم القبول وفقًا للشروط والمعايير والأعمار السنية المحددة لكل رياضة، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المطلوبة والمعلنة تفصيليًا على المنصة الوطنية للانتقاء.

الفئات المستهدفة:

طلاب مدارس وزارة التربية والتعليم

المشروع القومي للموهبة الحركية والمشروعات القومية التي تنفذها الوزارة

مراكز الشباب

الأندية الرياضية

الأكاديميات الرياضية

المستندات المطلوبة:

أصل شهادة ميلاد مميكنة

صورة الرقم القومي لولي الأمر

إقرار ولي الأمر (يُوقَّع بمديرية الشباب والرياضة)

صورة شخصية حديثة للاعب

استغناء في حالة سبق القيد باسم هيئة أخرى (إن وجد)

إفادة طبية تفيد لياقة المتقدم للاشتراك في التدريب والمنافسة بالمشروع

وتدعو وزارة الشباب والرياضة جميع الموهوبين وأولياء الأمور إلى سرعة التقدم، للاستفادة من البرامج الفنية والعلمية والطبية التي يقدمها المشروع، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.