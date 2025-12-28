محاكمة عاجلة.. الحبس 3 سنوات وتعويض 20 ألف جنيه للمتهم بدهس فاطمة الزهراء بمستشفى المنصورة

عاقبت محكمة جنح أول المنصورة المتهم بدهس فاطمة الزهراء فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال الجامعي بالحبس ٣ سنوات وكفالة ٥ آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 20 ألف جنيه لورثة المجني عليها على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحضر الجلسة المستشار شريف حافظ المحامي متطوعا للدفاع عن أسرة فاطمة الزهراء بتوكيل رسمي من أسرتها بعدما أنابوه للدفاع عنها حيث أعلن التطوع للدفاع عن الشهيدة فاطمة الزهراء دون أجر وحررت له أسرتها توكيلا.

شريف حافظ المحامي والضحية فاطمة الزهراء

وادعى حافظ دفاع أسرة الضحية مدنيا بمبلغ خمسين ألف جنيها وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهم لرعونته التي أدت لدهس شهيدة الواجب فاطمة الزهراء حيث أجلس على قدمه طفله البالغ من العمر ١٠ سنوات فطالت رجله دواسة البنزين وانطلقت السيارة مقتحمة البوابة الحديدية وأطاحت بالمجني عليها لتلقى مصرعها في الحال، إضافة إلى قيادته برخصة قيادة منتهية مطالبا بإلزامه بالتعويض المدني لصالح أسرة الضحية.

وأحالت النيابة العامة المتهم محمد. ف. أ قائد السيارة رقم د و ق ٤٨٣١ إلى المحاكمة الجنائة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة دهس فاطمة الزهراء عبد العال فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة في الواقعة المحرر بها محض طر رقم ٢٣٨٦٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح أول المنصورة.

كان تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة تأمين جامعة المنصورة وشرطة المستشفيات الجامعية بمصرع فرد أمن أنثى داخل مستشفى الأطفال الجامعي.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبالفحص تبين مصرع "فاطمة الزهراء عبدالعال" فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال، وذلك حال مباشرتها لعملها.

وكشفت التحريات أن طفل لم يتجاوز عمره 10 أعوام، كان محتجزا بالمستشفى لمعاناته من أحد الأمراض وحضر والده إلى المستشفى لإنهاء إجراءات خروجه، وخلال خروجهما من المستشفى أجلس الأب ابنه على رجله أمام عجلة القيادة ووضع الطفل قدمه على دواسة البنزين، ما تسبب في سير السيارة بسرعة شديدة وعدم القدرة على التحكم بها من جانب والده، ما أسفر عن الاصطدام بفرد الأمن والبوابة الحديدية الداخلية للمستشفى وسقوطها على الضحية التي فارقت الحياة فور الحادث.

جرى احتجاز الأب والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.