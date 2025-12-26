قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تعمل بمستشفى الأطفال.. أحزان في المنصورة بعد دهس سيارة فاطمة الزهراء

ندى سويفى

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المنصورة عقب دهس سيارة فاطمة الزهراء فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال الجامعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو من عدة زوايا للحظة دهس السيارة للفتاة المجني عليها وسط حالة من الصدمة والحزن بسبب تفاصيل الحادث، حيث ذكر رواد فيسبوك أن قائد السيارة كان يجلس طفله على قدمه خلف عجلة القيادة وهو ما ادى لوقوع الحادث.

وأعلن المستشار شريف حافظ المحامي الدفاع متطوعا عن أسرة الفتاة المجني عليها دون مقابل مادي حيث تواصل مع أسرتها لاعادة حقها ومحاسبة الجاني بسبب الاهمال والرعونة التي ادت لوقوع الحادث ودهس فاطمة الزهراء.

شريف حافظ المحامي

ولقيت فاطمة الزهراء السيد أحمد عبد العال، فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة، مصرعها خلال أدائها عملها أمام البوابة الداخلية للمستشفى، أسفل عجلات سيارة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة تأمين جامعة المنصورة وشرطة المستشفيات الجامعية بمصرع فرد أمن داخل مستشفى الأطفال الجامعي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع فاطمة الزهراء عبد العال خلال مباشرتها عملها.

وأوضحت التحقيقات أن الصغير كان محتجزًا بالمستشفى لمعاناته من أحد الأمراض، وحضر والده لإنهاء إجراءات خروجه، وخلال خروجهم من المستشفى وضع الصغير قدمه على دواسة البنزين، ما أدى إلى سير السيارة بسرعة شديدة، واصطدامها بالبوابة الحديدية الداخلية للمستشفى، وسقوطها على فرد الأمن، ما تسبب في وفاتها.

جرى احتجاز الأب ونجله والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في السياق ذاته، نعى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، الفقيدة، وقال في بيان له: ببالغ الحزن والأسى تنعي كلية طب المنصورة ومستشفياتها الجامعية شهيدة الواجب فاطمة الزهراء السيد أحمد عبد العال - فرد أمن بمستشفى الأطفال الجامعي - التي توفت خلال أداء عملها اليومي بالمستشفى إثر حادث أليم.

واختتم عميد الكلية بيانه بالدعاء للفقيدة قائلًا: غفر الله للفقيدة وغسلها بالماء والثلج والبرد وجعلها من الشهداء والصديقين في أعلى الجنان، خالص العزاء لأسرة الفقيدة الغالية.

