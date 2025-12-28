قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد الركراكي قبل مواجهة زامبيا: حكيمي لا يقل عن صلاح ودياز دوره مهم
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
البترول: جنوب الضبعة تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة الإنتاج

البترول: جنوب الضبعة تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة إنتاجها
البترول: جنوب الضبعة تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة إنتاجها
أمل مجدى

في إطار متابعة تنفيذ برامج العمل المستهدفة بقطاع البترول، والرامية إلى زيادة ورفع كفاءة الأداء والإنتاج وتنشيط أعمال البحث والاستكشاف وفق مستهدفات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ، أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة ميدانية إلى مقر شركة جنوب الضبعة للبترول ، يرافقه نواب  الإنتاج المهندس تامر إدريس والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده ، وذلك لمتابعة مستجدات الأنشطة والوقوف على مؤشرات الأداء الحالية وخطط التطوير بمناطق عمل الشركة.


وخلال الاجتماع ، أكد المهندس صلاح عبد الكريم أن الوزارة والهيئة توليان أهمية كبيرة لعقد اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية، لما تمثله من فرصة حقيقية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى العملية، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج ومتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية ، وأوضح أن هذا يسهم في التعامل السريع مع التحديات، وتوفير الدعم المطلوب في التوقيت المناسب، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي داخل القطاع، مع ضرورة ترجمة نتائج هذه الاجتماعات إلى خطوات تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.


وتطرق إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة والهيئة لتهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع البترول، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار يعد عاملًا حاسمًا في تسريع أنشطة الإنتاج والاستكشاف. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تشجيع الشركاء على زيادة استثماراتهم، بما ينعكس إيجابًا على حجم الإنتاج المحلي ويساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الشركاء الاستثماريين.


كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل، باعتبارها ثقافة مؤسسية شاملة لا تقتصر على الالتزام بالإجراءات فقط، لما لها من دور محوري في الحفاظ على سلامة العاملين وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية بصورة آمنة ومستدامة. وشدد على أهمية الاستمرار في دعم برامج التدريب والتوعية لرفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية من المخاطر.
من جانبهم، استعرض قيادات شركة جنوب الضبعة للبترول، ممثَّلة في المهندس سيد بشندي رئيس الشركة، والمهندس طاهر عبد الرحيم المدير العام والعضو المنتدب، آخر تطورات الأداء التشغيلي، مشيرين إلى تمكن الشركة من الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، مع وجود خطة لزيادتها عقب الانتهاء من حفر أربع آبار جديدة خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى ثلاث آبار جديدة خلال العام المالي 2026/2027. وتشمل هذه الخطة حفر بئرين استكشافيتين لاستكشاف وجود الهيدروكربون في الطبقات العميقة، بما يتماشى مع خطط النمو والتوسع المستهدفة ، كما تمت الإشارة إلى النجاحات التي تحققت للإنتاج من طبقات 
A/B RWASH F, MASJED  
في آبار منطقة حليف ومنطقة جنوب الضبعة 9 ، والمشروعات الخاصة بزيادة إنتاج الغاز والمتكثفات واستغلال التسهيلات المتاحة بشركة بدر  الدين للبترول ونجاح المرحلة الأولى لمشروع جنوب غرب العلمين ، والاستعدادات لإدخال آبار المرحلة الثانية بطاقة استيعابية 15 مليون قدم مكعب يوميًا وحوالى 200 برميل متكثفات خلال شهر يناير عام 2026 للوصول بالإنتاج إلى 30مليون قدم مكعب من الغاز و500 برميل متكثفات يوميًا.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا ومناقشات تفصيلية بين الرئيس التنفيذي للهيئة وقيادات الشركة والشريك وفريق العمل، تناولت مختلف جوانب العمل والتحديات الفنية والتشغيلية، إلى جانب بحث آليات توفير الدعم اللازم لتجاوزها، واستثمار نقاط القوة والإمكانات المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أفضل نتائج إنتاجية.

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

