اركب أوبل أسترا سيدان بـ 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أوبل أسترا موديل 2016

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا موديل 2016، وتنتمي أسترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل أسترا موديل 2016 الخارجية

تمتلك سيارة أوبل أسترا موديل 2016 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك أوبل أسترا موديل 2016

تمكنت سيارة أوبل أسترا موديل 2016 من قطع مسافة 185 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل أسترا موديل 2016 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة أوبل أسترا موديل 2016 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها ومقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، ومراه للرؤية، وبها أحزمة أمان .

سعر أوبل أسترا موديل 2016

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .