تلاعب بإحدى محطات تعبئة الغاز في أوزان أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، والإدارة العامة للحوكمة بالمحافظة، بالمرور المفاجئ وتفقد إحدى محطات تعبئة الغاز على مدار يومين .

وقامت اللجنة بالمرور المفاجئ، حيث تبين خلال التفتيش قيام المحطة بالتلاعب في الأوزان المقررة للاسطوانات، عن طريق فض لواصق الأمان الخاصة بمعايرة ماكينات تعبئة الغاز الخاصة بمصلحة الدمغة، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لتولي شئونها.

وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف من هذه الإجراءات ضبط أي محاولة للتلاعب في السلع الاستراتيجية، والحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على المال العام وموارد الدولة.

وشدد على وكيل وزارة التموين بضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستودعات الغاز ومحطات التعبئة، وكذلك على منافذ البيع بمختلف أنواعها.