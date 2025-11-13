أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فيات 500 X و سيات ابيزا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ فيات 500 X موديل 2026

فيات 500 X موديل 2026

زودت سيارة فيات 500 X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP .

محرك فيات 500 X موديل 2026

فيات 500 X موديل 2026

تستمد سيارة فيات 500 X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وقوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة .

سعر فيات 500 X موديل 2026

فيات 500 X موديل 2026

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 954 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ابيزا موديل 2026

سيات ابيزا موديل 2026

تمتلك سيارة سيات ابيزا موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق .

محرك سيات ابيزا موديل 2026

سيات ابيزا موديل 2026

تنتج سيارة سيات ابيزا موديل 2026 قوة 115 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة .

سعر سيات ابيزا موديل 2026

سيات ابيزا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

