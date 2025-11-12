قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة
مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض تراكوما
حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
ميسي يثير الغموض حول موقفه من المشاركة في مونديال 2026
أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية في غزة ما زالت مروّعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رمز الذئب.. أول سيارة SUV من إنتاج فولكس فاجن إكسبنج

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

كشفت فولكس فاجن عن أول سيارة SUV كهربائية بالكامل يتم تطويرها بالتعاون مع شركة Xpeng الصينية، وتحمل اسم ID. Unyx 08. 

يعتبر هذا الطراز الجديد ثمرة شراكة فولكس فاجن Anhui المشتركة، ومن المقرر أن يصل إلى صالات العرض في الصين عام 2026.

مواصفات فولكس فاجن 2026 بالتعاون إكسبنج 

السيارة الجديدة تستند إلى نموذج ID.EVO الذي ظهر للمرة الأولى خلال معرض شنجهاي 2025، وتحافظ على ملامح تصميمه الجريئة مع خطوط ديناميكية ولمسات إضاءة متطورة.

الواجهة الأمامية مزودة بشعار مضيء على شكل ذئب متوهج، في إشارة رمزية إلى القوة والجرأة، ما يمنح السيارة هوية فريدة تميزها عن باقي طرازات فولكس فاجن الكهربائية.

بأبعادها التي تبلغ نحو 196.9 بوصة طولاً (5 أمتار تقريبًا)، تقدم الـ Unyx 08 حضورًا فخمًا على الطرق مع تصميم يجمع بين الأناقة والروح الرياضية.

أداء كهربائي قوي ونطاق قيادة كبير

تأتي السيارة بخيارين من أنظمة الدفع:

  • محرك أحادي للدفع الخلفي.
  • نظام مزدوج للدفع الكلي يوفر أداءً أعلى واستجابة أسرع.

وتصل مدى القيادة في بعض الإصدارات إلى حوالي 435 ميلًا (700 كم)، مما يجعلها من بين أكثر سيارات فولكس فاجن الكهربائية كفاءة حتى الآن.

كما يتوقع أن تزود بأنظمة شحن سريع بقدرة تفوق 200 كيلوواط، تمكنها من استعادة نسبة كبيرة من الطاقة خلال دقائق معدودة.

تظهر الصور الأولى للداخلية تصميمًا مستقبليًا يعتمد على شاشات رقمية بانورامية ومقود مستوحى من سيارات الأداء.

سيتم دمج أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي من Xpeng، بما في ذلك مساعد القيادة الذكي وتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، إلى جانب نظام معلومات ترفيهي متطور يعتمد على البرمجيات الصينية.

تسعى فولكس فاجن من خلال شراكتها مع Xpeng إلى تعزيز وجودها في سوق السيارات الكهربائية الصيني، الذي يُعد الأكبر والأكثر تنافسية في العالم.

ويتوقع أن تكون ID. Unyx 08 أولى ثمار سلسلة من الطرازات المشتركة التي تمزج بين الهندسة الألمانية والتكنولوجيا الصينية المتقدمة، بهدف تقوية مكانة فولكس فاجن أمام منافسيها المحليين مثل BYD وNIO.

تمثل فولكس فاجن ID. Unyx 08 نقطة تحول في استراتيجية الشركة الألمانية، حيث تمزج بين التصميم الأوروبي الجريء والتقنيات الذكية الصينية.

ومع مدى قيادة يتجاوز 400 ميل وشعار مضيء يرمز إلى “الذئب الكهربائي”، تدخل فولكس فاجن حقبة جديدة من الابتكار والمنافسة في عالم السيارات الكهربائية.

فولكس فاجن فولكس فاجن الكهربائية Xpeng Motors Volkswagen ID كهربائية 2026 سيارات كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

نجوم الفن

حضر عيد ميلادها والعرض الخاص لفيلمها| هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال؟

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

ترشيحاتنا

ارشيفية

كواليس نشوب حريق في مصنع أعلاف بأكتوبر

أرشيفية

النقض صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب

أرشيفية

13 اختصاصا لمحكمة النقض وضعها المشرع .. تعرف عليها

بالصور

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

لحوم
لحوم
لحوم

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد