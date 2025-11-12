رمز الذئب.. أول سيارة SUV من إنتاج فولكس فاجن إكسبنج

كشفت فولكس فاجن عن أول سيارة SUV كهربائية بالكامل يتم تطويرها بالتعاون مع شركة Xpeng الصينية، وتحمل اسم ID. Unyx 08.

يعتبر هذا الطراز الجديد ثمرة شراكة فولكس فاجن Anhui المشتركة، ومن المقرر أن يصل إلى صالات العرض في الصين عام 2026.

مواصفات فولكس فاجن 2026 بالتعاون إكسبنج

السيارة الجديدة تستند إلى نموذج ID.EVO الذي ظهر للمرة الأولى خلال معرض شنجهاي 2025، وتحافظ على ملامح تصميمه الجريئة مع خطوط ديناميكية ولمسات إضاءة متطورة.

الواجهة الأمامية مزودة بشعار مضيء على شكل ذئب متوهج، في إشارة رمزية إلى القوة والجرأة، ما يمنح السيارة هوية فريدة تميزها عن باقي طرازات فولكس فاجن الكهربائية.

بأبعادها التي تبلغ نحو 196.9 بوصة طولاً (5 أمتار تقريبًا)، تقدم الـ Unyx 08 حضورًا فخمًا على الطرق مع تصميم يجمع بين الأناقة والروح الرياضية.

أداء كهربائي قوي ونطاق قيادة كبير

تأتي السيارة بخيارين من أنظمة الدفع:

محرك أحادي للدفع الخلفي.

نظام مزدوج للدفع الكلي يوفر أداءً أعلى واستجابة أسرع.

وتصل مدى القيادة في بعض الإصدارات إلى حوالي 435 ميلًا (700 كم)، مما يجعلها من بين أكثر سيارات فولكس فاجن الكهربائية كفاءة حتى الآن.

كما يتوقع أن تزود بأنظمة شحن سريع بقدرة تفوق 200 كيلوواط، تمكنها من استعادة نسبة كبيرة من الطاقة خلال دقائق معدودة.

تظهر الصور الأولى للداخلية تصميمًا مستقبليًا يعتمد على شاشات رقمية بانورامية ومقود مستوحى من سيارات الأداء.

سيتم دمج أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي من Xpeng، بما في ذلك مساعد القيادة الذكي وتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، إلى جانب نظام معلومات ترفيهي متطور يعتمد على البرمجيات الصينية.

تسعى فولكس فاجن من خلال شراكتها مع Xpeng إلى تعزيز وجودها في سوق السيارات الكهربائية الصيني، الذي يُعد الأكبر والأكثر تنافسية في العالم.

ويتوقع أن تكون ID. Unyx 08 أولى ثمار سلسلة من الطرازات المشتركة التي تمزج بين الهندسة الألمانية والتكنولوجيا الصينية المتقدمة، بهدف تقوية مكانة فولكس فاجن أمام منافسيها المحليين مثل BYD وNIO.

تمثل فولكس فاجن ID. Unyx 08 نقطة تحول في استراتيجية الشركة الألمانية، حيث تمزج بين التصميم الأوروبي الجريء والتقنيات الذكية الصينية.

ومع مدى قيادة يتجاوز 400 ميل وشعار مضيء يرمز إلى “الذئب الكهربائي”، تدخل فولكس فاجن حقبة جديدة من الابتكار والمنافسة في عالم السيارات الكهربائية.