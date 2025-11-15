تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي

تستمر تويوتا كورولا 2025 في تعزيز تواجدها في السوق السعودي، كواحدة من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، والتي تجمع بين التصميم العصري، والخيارات المتنوعة من ناحية الفئات، إلى جانب تنوع التجهيزات.

محركات وأداء تويوتا كورولا

تعتمد تويوتا كورولا على مجموعة من المحركات منها بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 119 حصانا وعزم 148 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي، إضافة إلى محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج قوة تصل إلى 168 حصانا مع عزم يبلغ 200 نيوتن متر، إلى جانب توافر نسخة هجينة.

تويوتا كورولا

تصميم وتجهيزات تويوتا كورولا

تأتي أبعاد كورولا 2025 بنسبة طول بلغت 4,630 مم، بينما يبلغ عرضها 1,780 مم وارتفاعها 1,457 مم، مع قاعدة عجلات تمتد لـ 2,700 مم، بينما يبلغ وزنها قرابة 1,450 كيلوجرام.

وتظهر في الواجهة الأمامية، اللمسات التصميمية المتجددة عبر مصابيح هالوجين أو LED حادة ترتبط بشريط كرومي، مع شبكة سفلية باللون الأسود، كما زودت السيارة بمصابيح ضباب تعمل بتقنية LED ومرايا جانبية بلون الهيكل ومؤشرات انعطاف مدمجة، ويمكن طيها يدويًا أو كهربائيًا حسب الفئة.

وزودت الفئات الأعلى بفتحة سقف كهربائية، بينما تحتوي المقصورة على مكيف الهواء بتحكم يدوي أو أوتوماتيك، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة تعمل باللمس بقياس 7 أو 9 بوصات مع دعم لتقنيات Apple CarPlay والاتصال عبر البلوتوث، إضافة إلى منفذ USB ونظام صوتي من ست سماعات، كما توفر السيارة زر تشغيل وإيقاف للمحرك، إلى جانب مقود حركة متعددة الوظائف.

تحتوي كورولا 2025 على مجموعة من الأنظمة التي تتعلق بالحماية، إذ تشمل السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي إضافة إلى وسائد جانبية، مع كاميرا خلفية، وفي بعض الفئات، تتوفر كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية تسهل الاصطفاف.

تويوتا كورولا

كما تقدم السيارة مثبت سرعة يساعد على قيادة أكثر راحة في الرحلات الطويلة، وتعمل منظومة المساعدة الإلكترونية على تعزيز التحكم أثناء الانعطاف أو تغيير المسار، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، قفل مركزي للأبواب.

أسعار تويوتا كورولا 2025 في السعودية

تبدأ أسعار فئات كورولا 2025 من 83,605 ريالات للفئة 2.0L XLI ، بينما تقدم فئة 2.0L XLI Executive بسعر 87,055 ريالا، وبسعر 94,300 ريال لفئة 2.0L XLI Executive MR، في حين تأتي 2.0L GLI MR بسعر 99,015 ريالا.

أما الهجينة فتبدأ بفئة 1.8L XLI Hybrid بسعر 88,780 ريالا، بينما تقدم فئة 1.8L XLI Executive Hybrid MR بسعر 98,555 ريالا، وفئة فئة 1.5L XLI بسعر 79,350 ريالا، ونسختها الأعلى 1.5L XLI Executive بسعر 83,030 ريالا.