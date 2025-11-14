بقوة 900 حصان .. بي إم دبليو M8 بتعديلات G-POWER | صور

تواصل G-POWER العالمية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات تألقها، بعد أن وضعت لمساتها الفنية للسيارة الشهيرة بي إم دبليو M8، والتي تعد من أبرز اصدارات العلامة الألمانية BMW.

واستطاعت G-POWER أن تقوم بزيادة القوة الفنية الخاصة بمحرك السيارة، مما أدى إلى زيادة مستوى وزمن التسارع، بالإضافة إلى الترقيات التي تتعلق بالهيكل الخارجي واللمسات الخاصة بمقصورة القيادة.

بي إم دبليو M8 بتعديلات G-POWER

تعتمد السيارة على محرك V8 مزدوج التربو ثماني الاسطوانات، سعة 4.4 لتر، حيث تم تعزيز قدراته ليولد قوة 820 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 1000 نيوتن متر، ولم تتوقف جي باور عند هذا الحد، بل قدمت نسخة أكثر تطورًا تحت اسم G8M Hurricane RR، والتي تأتي بمحرك معدل تصل قوته إلى 900 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1050 نيوتن متر.

بي إم دابليو M8 بتعديلات G-POWER

بالإضافة إلى النسخ القوية، تقدم جي باور الألمانية باقة تعديلات أقل قوة لكنها مميزة أيضًا من ناحية الأداء، حيث يتم رفع قوة المحرك إلى 700 حصان مع 850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، إلى جانب قدرات التسارع والانطلاق المذهلة.

بي إم دابليو M8 بتعديلات G-POWER

تسارع سيارة BMW المعدلة

مع هذه القوة الهائلة، تمكنت السيارة من تحقيق أرقام أداء استثنائية، حيث تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية فقط.

بي إم دابليو M8 بتعديلات G-POWER

تصميم وتحديثات بي إم دابليو M8 من جي باور

لا يقتصر تميز السيارة على الأداء فقط، بل يمتد إلى تصميمها الخارجي الذي يعكس شخصية رياضية تتسم بالشراسة، فقد زودت بلمسات مصنوعة من ألياف الكربون ابرزها غطاء المحرك، والجنوط الرياضية المميزة المقدمة باللون الذهبي بتصميم متعدد الاضلاع، بالإضافة إلى طلاء يحمل اللون الأخضر، وجناح خلفي نحيف، بالإضافة إلى منظومة عادم مزدوجة.