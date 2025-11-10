قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

عزة عاطف

تستعد نيسان للكشف رسميًا عن جيل جديد كليًا من شاحنتها الشهيرة نافارا خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تنهي مسيرة الجيل الحالي (D24) الذي استمر لسنوات طويلة. 

إلا أن المفاجأة تكمن في أن هذا الإصدار الجديد يحمل جذورًا ميتسوبيشي أكثر من كونه نيسانًا خالصًا، بعد أن تقرر تطويره على قاعدة شاحنة ميتسوبيشي ترايتون الجديدة.

شراكة تقنية تجمع نيسان وميتسوبيشي

تعتمد نافارا الجديدة على الهيكل الأساسي لترايتون، مع احتفاظها بعناصر تصميمية وهوية خارجية تبرز طابع نيسان المعتاد، خصوصًا في الواجهة الأمامية التي ستتبنى شبك V-Motion المميز ومصابيح أمامية أكثر حدة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التحالف الصناعي بين نيسان وميتسوبيشي ورينو، الذي يهدف إلى خفض التكاليف وتوحيد المنصات مع الحفاظ على التمايز البصري لكل علامة تجارية.

تصميم حديث بخطوط قوية ولمسات حصرية

تشير الصور التشويقية التي نشرتها نيسان إلى أن نافارا 2025 ستحصل على تصميم خارجي أكثر جرأة وصلابة من الجيل السابق، مع واجهة أمامية عالية ورفارف بارزة تمنحها حضورًا قويًا على الطرق.

وقد قام المصمم الرقمي نيكيتا تشويكو من موقع Kolesa بدمج الصور الرسمية لتقديم تصور شبه كامل للشكل النهائي للسيارة، حيث يتوقع أن تأتي بمظهر قريب من سيارات الطرق الوعرة المخصصة للمهام الشاقة.

من المتوقع أن تطرح نافارا الجديدة بمحركات ديزل وتوربينية محسنة مستمدة من ترايتون، مع نظام دفع رباعي متطور وتحسينات في نظام التعليق لتوفير أداء أفضل على الطرق الوعرة.

كما ستشمل التشكيلة فئة Pro-4X Warrior الموجهة لعشاق المغامرات، بالإضافة إلى احتمال تقديم نسخة NISMO عالية الأداء لاحقًا، 

لتمنح الشاحنة طابعًا رياضيًا غير مسبوق في هذه الفئة.

نافارا جديدة للأسواق العالمية

من المقرر أن تُطرح نافارا 2025 بتشكيلات مختلفة حسب الأسواق، حيث ستحصل بعض الدول على نسخ مخصصة بلمسات محلية، في حين ستركز نيسان على تحسين الاعتمادية والقدرات العملية لتناسب الأسواق الناشئة والبيئات القاسية.

وينتظر أن يكون الكشف الرسمي خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ البيع في أوائل عام 2025 في أسواق آسيا وأستراليا أولاً، قبل أن تتوسع عالميًا.

