تكنولوجيا وسيارات

سعر نيسان سنترا موديل 2026 في السعودية

نيسان سنترا موديل 2026
نيسان سنترا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سنترا موديل 2026 ، وتنتمي سنترا لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هوندا سيفيك، وتويوتا كورولا، وكيا K3 .

نيسان سنترا موديل 2026

مواصفات نيسان سنترا موديل 2026

زودت مقصورة سيارة نيسان سنترا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات ضخمة قياسية، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها اتصال لاسلكي، وتدعم نظامي Apple CarPlay و Android Auto لاسلكياً، وبها مقاعد مريحة وداعمة، وبها نظام تثبيت السرعة بالرادار، وكاميرات بزاوية 360 درجة.

نيسان سنترا موديل 2026

محرك نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 ، وتنتج قوة 149 حصان، وعزم دوران 198 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان سنترا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر، وبها فرملة الطوارئ التلقائية مع كشف المشاة، وتحذير مغادرة المسار، وبها مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية .

سعر نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان سنترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 109 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ شركة نيسان يعود إلي عام1911 عندما تأسست شركة "كوايشينشا" التي أنتجت أول سيارة يابانية "DAT"، ثم اندمجت في عام 1933 لتشكل "شركة جيدوشا سيزو" التي أصبحت تعرف لاحقاً باسم "نيسان"، مع الاحتفاظ باسم "داتسون" لسياراتها لفترة طويلة.

نيسان سنترا موديل 2026

وشهدت الشركة توسع عالمي، وشراكة مع رينو في 1999، وعملت على تطوير السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا الذكية مثل روبوتات "إيبورو".

