قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

رغم أن السيارات الكهربائية باتت تتصدر مشهد الطاقة النظيفة عالميًا، إلا أن تويوتا لا تزال متمسكة برهانها الطويل الأمد على الهيدروجين. 

ورغم أن هذا الوقود لم يحقق الانتشار المنشود في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتجاوز عدد محطات التزود بالهيدروجين 54 محطة معظمها في جنوب كاليفورنيا، إلا أن الشركة اليابانية العملاقة تواصل الابتكار في هذا المجال، وهذه المرة من بوابة المغامرات والطرق الوعرة.

شاحنة مستقبلية تجمع بين الأداء العالي والطاقة النظيفة

قدّمت تويوتا نموذجها الاختباري الجديد Tacoma H2-Overlander، الذي يهدف إلى تغيير نظرة السائقين إلى مركبات الهيدروجين، من سيارات مدينة اقتصادية إلى شاحنات قوية قادرة على اقتحام التضاريس الصعبة.
تأتي الشاحنة بقوة 547 حصانًا كهربائيًا، يتم توليدها من منظومة هجينة تجمع بين خلية وقود الهيدروجين الخاصة بطراز "ميراي" وبطارية كهربائية بسعة 24.9 كيلووات/ساعة.

تجهيزات متكاملة لعشاق الرحلات والمغامرات

تتباهى تويوتا بتصميم الشاحنة الذي يجمع بين القوة والتقنيات المتقدمة، إذ تأتي مزودة بـ ممتصات صدمات من Fox، وإطارات ضخمة مخصصة للأراضي الوعرة، مع إضاءة رالي قوية وونش أمامي لمهام الإنقاذ، إضافة إلى حاملات علوية لتخزين المعدات الخاصة بالتخييم.

ابتكار ذكي: استخدام مياه العادم لأغراض التخييم

الميزة الأبرز في Tacoma H2-Overlander هي ما تصفه تويوتا بـ "حيلة الهيدروجين السحرية".

فعلى عكس السيارات التقليدية، لا تنتج خلية الوقود أي انبعاثات سوى الماء النقي، وتقوم الشاحنة بجمع هذا الماء الناتج عن عملية التشغيل لتوفيره أثناء الرحلات، سواء لاستخدامه في الاستحمام أو تنظيف أدوات الطبخ والمعسكر، ما يجعلها سيارة مخصصة للمغامرات المستدامة بيئيًا.

تواصل تويوتا إثبات التزامها بتقنيات الهيدروجين كبديل واعد للبطاريات الكهربائية، رغم محدودية البنية التحتية وضعف انتشار الوقود الهيدروجيني حتى الآن.

وربما لا تكون Tacoma H2-Overlander مشروعًا إنتاجيًا في الوقت القريب، لكنها إشارة قوية إلى أن تويوتا لن تتخلى عن حلمها في جعل الهيدروجين وقود المستقبل، حتى لو كان الطريق مليئًا بالتحديات.

تويوتا تويوتا هيدروجين تويوتا ميراي خلايا الوقود سيارات الطرق الوعرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

ترشيحاتنا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد