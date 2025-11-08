تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

رغم أن السيارات الكهربائية باتت تتصدر مشهد الطاقة النظيفة عالميًا، إلا أن تويوتا لا تزال متمسكة برهانها الطويل الأمد على الهيدروجين.

ورغم أن هذا الوقود لم يحقق الانتشار المنشود في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتجاوز عدد محطات التزود بالهيدروجين 54 محطة معظمها في جنوب كاليفورنيا، إلا أن الشركة اليابانية العملاقة تواصل الابتكار في هذا المجال، وهذه المرة من بوابة المغامرات والطرق الوعرة.

شاحنة مستقبلية تجمع بين الأداء العالي والطاقة النظيفة

قدّمت تويوتا نموذجها الاختباري الجديد Tacoma H2-Overlander، الذي يهدف إلى تغيير نظرة السائقين إلى مركبات الهيدروجين، من سيارات مدينة اقتصادية إلى شاحنات قوية قادرة على اقتحام التضاريس الصعبة.

تأتي الشاحنة بقوة 547 حصانًا كهربائيًا، يتم توليدها من منظومة هجينة تجمع بين خلية وقود الهيدروجين الخاصة بطراز "ميراي" وبطارية كهربائية بسعة 24.9 كيلووات/ساعة.

تجهيزات متكاملة لعشاق الرحلات والمغامرات

تتباهى تويوتا بتصميم الشاحنة الذي يجمع بين القوة والتقنيات المتقدمة، إذ تأتي مزودة بـ ممتصات صدمات من Fox، وإطارات ضخمة مخصصة للأراضي الوعرة، مع إضاءة رالي قوية وونش أمامي لمهام الإنقاذ، إضافة إلى حاملات علوية لتخزين المعدات الخاصة بالتخييم.

ابتكار ذكي: استخدام مياه العادم لأغراض التخييم

الميزة الأبرز في Tacoma H2-Overlander هي ما تصفه تويوتا بـ "حيلة الهيدروجين السحرية".

فعلى عكس السيارات التقليدية، لا تنتج خلية الوقود أي انبعاثات سوى الماء النقي، وتقوم الشاحنة بجمع هذا الماء الناتج عن عملية التشغيل لتوفيره أثناء الرحلات، سواء لاستخدامه في الاستحمام أو تنظيف أدوات الطبخ والمعسكر، ما يجعلها سيارة مخصصة للمغامرات المستدامة بيئيًا.

تواصل تويوتا إثبات التزامها بتقنيات الهيدروجين كبديل واعد للبطاريات الكهربائية، رغم محدودية البنية التحتية وضعف انتشار الوقود الهيدروجيني حتى الآن.

وربما لا تكون Tacoma H2-Overlander مشروعًا إنتاجيًا في الوقت القريب، لكنها إشارة قوية إلى أن تويوتا لن تتخلى عن حلمها في جعل الهيدروجين وقود المستقبل، حتى لو كان الطريق مليئًا بالتحديات.