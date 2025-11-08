قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

تواصل شركة تويوتا معاناتها مع محركاتها ذات الست أسطوانات V6، حيث أعلنت عن استدعاء جديد لـ127 ألف سيارة من طرازات تويوتا تندرا ولكزس LX ولكزس GX في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب احتمال تعرض المحرك للفشل الكامل نتيجة وجود بقايا معدنية من عملية التصنيع داخل بعض الوحدات.

تفاصيل الطرازات المتأثرة

الاستدعاء يشمل السيارات التالية:

  • تويوتا تندرا (Toyota Tundra) موديلات 2022 إلى 2024
  • لكزس LX موديلات 2022 إلى 2024
  • لكزس GX موديل 2024

وذلك فقط في الإصدارات غير الهجينة المزودة بمحرك V35A V6 مزدوج التيربو.

أعراض الأعطال المحتملة

قد تظهر على السيارات المتضررة علامات مثل:

  • اهتزاز أو تقطيع أثناء التشغيل
  • صدور صوت طَرق أو خبط داخل المحرك
  • صعوبة في التشغيل أو توقف المحرك تمامًا أثناء القيادة

أوضحت تويوتا أنها تعمل على تطوير حل جذري للمشكلة، وقد يشمل ذلك استبدال المحركات بالكامل في بعض الحالات. 

يأتي هذا الاستدعاء بعد عام واحد فقط من استبدال الشركة لأكثر من 100 ألف محرك من نفس الفئة بسبب مشكلات مشابهة.

تثير هذه المشكلات المتكررة تساؤلات حول جودة تصنيع المحركات الحديثة لدى تويوتا، خصوصًا مع لجوء الشركة إلى التيربو في محركاتها بدلاً من السحب الطبيعي المعروف بالاعتمادية العالية في تاريخها. 

تويوتا تويوتا تندرا لكزس GX استدعاء تويوتا أخبار السيارات تويوتا 2024

