انطلاق الجيل الجديد من نيسان سنترا 2026 .. بهذ السعر عالميًا

كشفت نيسان عن الجيل الأحدث من سيارتها السيدان الشهيرة سنترا 2026، والتي تواصل من خلالها المنافسة بقوة في فئة السيارات المدمجة، والتي تقدم بمزيج يجمع بين التصميم العصري والتقنيات العملية، مع باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

محرك وأداء نيسان سنترا 2026

تعتمد نيسان سنترا 2026 على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 149 حصانًا، و198 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان سنترا 2026

تصميم نيسان سنترا 2026

يحمل الطراز الجديد من نيسان سنترا 2026 ملامح أكثر جرأة، حيث حصلت الفئة الأساسية S على شبك أمامي أسود لامع يمنح السيارة طابعًا رياضيًا بسيطًا، إلى جانب مصابيح أمامية بتقنية LED أصبحت قياسية في جميع الإصدارات.

وتأتي السيارة بجنوط مقاس 16 بوصة ذات طابع رياضي، بينما يمكن اختيار تصميمات ألمنيوم في الفئات الأعلى وقياسات تصل إلى 18 بوصة، مع خيارات للطلاء، ولمسات انسيابية، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وجناح خلفي نحيف.

نيسان سنترا 2026

تجهيزات نيسان سنترا 2026

تضم نيسان سنترا 2026 لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات في الفئة الأساسية، بينما تحصل الفئات الأعلى على شاشة رقمية متكاملة بقياس 12.3 بوصة، أما نظام المعلومات والترفيه، فيعتمد على شاشة لمس وسطية قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Android Auto وApple CarPlay.

نيسان سنترا 2026

وتشمل التجهيزات الداخلية نظام تشغيل ذكي بزر تشغيل، ونوافذ وأقفال كهربائية، ونظام صوتي بأربع إلى ست سماعات حسب الفئة، بالإضافة إلى مقاعد قماشية أو رياضية بخياطة مميزة، وفتحات تكييف خلفية، وشاحن لاسلكي، مع إمكانية الحصول على فتحة سقف اختيارية للفئات الأعلى تجهيزًا.

وسائل الحماية والأمان لسيارة نيسان سنترا 2026

زودت سنترا 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان، منها التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة الذكي، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه من مغادرة المسار، التعرف على إشارات المرور، نظام التحذير من حركة المرور الخلفية ومراقبة إجهاد السائق، إلى جانب كاميرا خلفية أو كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

نيسان سنترا 2026

سعر نيسان سنترا 2026 عالميًا

تقدم نيسان سنترا 2026 في الأسواق الأمريكية، بسعر يبدأ من 22,400 دولار أمريكي، وبسعر يبلغ 23,170 دولارًا للفئة SV، وتصل الفئة الرياضية SR إلى 25,000 دولار أمريكي.