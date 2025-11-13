قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

انطلاق الجيل الجديد من نيسان سنترا 2026 .. بهذ السعر عالميًا

نيسان سنترا 2026
نيسان سنترا 2026
صبري طلبه

كشفت نيسان عن الجيل الأحدث من سيارتها السيدان الشهيرة سنترا 2026، والتي تواصل من خلالها المنافسة بقوة في فئة السيارات المدمجة، والتي تقدم بمزيج يجمع بين التصميم العصري والتقنيات العملية، مع باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

محرك وأداء نيسان سنترا 2026

تعتمد نيسان سنترا 2026 على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 149 حصانًا، و198 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 نيسان سنترا 2026

تصميم نيسان سنترا 2026

يحمل الطراز الجديد من نيسان سنترا 2026 ملامح أكثر جرأة، حيث حصلت الفئة الأساسية S على شبك أمامي أسود لامع يمنح السيارة طابعًا رياضيًا بسيطًا، إلى جانب مصابيح أمامية بتقنية LED أصبحت قياسية في جميع الإصدارات.

وتأتي السيارة بجنوط مقاس 16 بوصة ذات طابع رياضي، بينما يمكن اختيار تصميمات ألمنيوم في الفئات الأعلى وقياسات تصل إلى 18 بوصة،  مع خيارات للطلاء، ولمسات انسيابية، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وجناح خلفي نحيف.

 نيسان سنترا 2026

تجهيزات نيسان سنترا 2026

تضم نيسان سنترا 2026 لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات في الفئة الأساسية، بينما تحصل الفئات الأعلى على شاشة رقمية متكاملة بقياس 12.3 بوصة، أما نظام المعلومات والترفيه، فيعتمد على شاشة لمس وسطية قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر Android Auto وApple CarPlay.

 نيسان سنترا 2026

وتشمل التجهيزات الداخلية نظام تشغيل ذكي بزر تشغيل، ونوافذ وأقفال كهربائية، ونظام صوتي بأربع إلى ست سماعات حسب الفئة، بالإضافة إلى مقاعد قماشية أو رياضية بخياطة مميزة، وفتحات تكييف خلفية، وشاحن لاسلكي، مع إمكانية الحصول على فتحة سقف اختيارية للفئات الأعلى تجهيزًا.

وسائل الحماية والأمان لسيارة نيسان سنترا 2026

زودت سنترا 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان، منها التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة الذكي، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه من مغادرة المسار، التعرف على إشارات المرور، نظام التحذير من حركة المرور الخلفية ومراقبة إجهاد السائق، إلى جانب كاميرا خلفية أو كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة.

 نيسان سنترا 2026

سعر نيسان سنترا 2026 عالميًا

تقدم نيسان سنترا 2026 في الأسواق الأمريكية، بسعر يبدأ من 22,400 دولار أمريكي، وبسعر يبلغ 23,170 دولارًا للفئة SV، وتصل الفئة الرياضية SR إلى 25,000 دولار أمريكي. 

نيسان سنترا نيسان سنترا نيسان سنترا 2026 نيسان سنترا 2026 الجديدة

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

الطبيب المصاب

خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

أرشيفية

مصاريف فريدة السبب..أزمة مدرسة شهيرة تصل لـ جهات التحقيق القضائية

انهيار منزل

مصرع شقيقتين أسفل عقار فى قرية الحراجية بقنا

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

