3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف
أكن لهم كل الاحترام .. باسم مرسي يكشف حقيقة كره جماهير الأهلي له
بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تبدأ من 66 ألف ريال.. سعر نيسان صني 2025 في السوق السعودي

صبري طلبه

تواصل نيسان صني 2025 تعزيز تواجدها كواحدة من أكثر السيارات السيدان الاقتصادية في السوق السعودي، والتي تقدم بسعر يبدأ من 66 ألف ريال، مع مجموعة من التجهيزات بحسب كل فئة، بالإضافة إلى مقصورة رحبة ذات 5 مقاعد.

محرك وأداء السيارة نيسان صني 2025

تستمد نيسان صني 2025 قوتها من محرك سعة 1.6 لتر رباعي الأسطوانات، يولد قوة إجمالية قدرها 118 حصانًا و149 نيوتن متر من العزم، متصل بناقل حركة تتابعي متغير CVT.

تتسارع السيارة نيسان صني من  وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال 10.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات مع نظام دفع أمامي.

تصميم السيارة نيسان صني

يبلغ طول السيارة 4,496 ملم، وعرضها 1,740 ملم، وارتفاعها 1,455 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,619 ملم، كما يبلغ وزنها الإجمالي نحو 1,205 كجم، وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية في الفئات العليا، وجنوط مقاس 15 إلى 17 بوصة، فيما تتوفر المرايا الجانبية كهربائية الضبط والطي.

وسائل السلامة وتجهيزات نيسان صني

تأتي السيارة بمقاعد ذات كسوة قماشية أو جلدية في الفئات العليا، مع تدفئة للمقاعد الأمامية، وتضم لوحة القيادة شاشة لمس قياس 7 أو 8 بوصات بحسب الفئة، تدعم الاتصال بـ Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 إلى 6 مكبرات صوت، مكيف هواء يدوي أو أوتوماتيكي وفقًا للفئة، ومقود مكسو بالجلد مع أزرار تحكم متعددة الوظائف.

دعمت السيارة نيسان صني 2025 بمنظومة سلامة تشمل من وسادتين إلى ست وسائد هوائية حسب الفئة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP ، إضافة إلى مثبت السرعة.

أسعار السيارة نيسان صني 2025 في السعودية

جاءت نيسان صني 2025 بأسعار تبدأ من 66,000 ريال سعودي للفئة الأولى، بينما تطرح فئة SV بلس بسعر 76,500 ريال سعودي، وتصل الفئة الأعلى SL إلى 83,500 ريال سعودي.

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

المصريين فى الخارج خلال الانتخابات

إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي لعام 2025

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

