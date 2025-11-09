تبدأ من 66 ألف ريال.. سعر نيسان صني 2025 في السوق السعودي

تواصل نيسان صني 2025 تعزيز تواجدها كواحدة من أكثر السيارات السيدان الاقتصادية في السوق السعودي، والتي تقدم بسعر يبدأ من 66 ألف ريال، مع مجموعة من التجهيزات بحسب كل فئة، بالإضافة إلى مقصورة رحبة ذات 5 مقاعد.

محرك وأداء السيارة نيسان صني 2025

تستمد نيسان صني 2025 قوتها من محرك سعة 1.6 لتر رباعي الأسطوانات، يولد قوة إجمالية قدرها 118 حصانًا و149 نيوتن متر من العزم، متصل بناقل حركة تتابعي متغير CVT.

نيسان صني 2025

تتسارع السيارة نيسان صني من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال 10.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات مع نظام دفع أمامي.

تصميم السيارة نيسان صني

يبلغ طول السيارة 4,496 ملم، وعرضها 1,740 ملم، وارتفاعها 1,455 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,619 ملم، كما يبلغ وزنها الإجمالي نحو 1,205 كجم، وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية في الفئات العليا، وجنوط مقاس 15 إلى 17 بوصة، فيما تتوفر المرايا الجانبية كهربائية الضبط والطي.

نيسان صني 2025

وسائل السلامة وتجهيزات نيسان صني

تأتي السيارة بمقاعد ذات كسوة قماشية أو جلدية في الفئات العليا، مع تدفئة للمقاعد الأمامية، وتضم لوحة القيادة شاشة لمس قياس 7 أو 8 بوصات بحسب الفئة، تدعم الاتصال بـ Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 إلى 6 مكبرات صوت، مكيف هواء يدوي أو أوتوماتيكي وفقًا للفئة، ومقود مكسو بالجلد مع أزرار تحكم متعددة الوظائف.

دعمت السيارة نيسان صني 2025 بمنظومة سلامة تشمل من وسادتين إلى ست وسائد هوائية حسب الفئة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP ، إضافة إلى مثبت السرعة.

أسعار السيارة نيسان صني 2025 في السعودية

جاءت نيسان صني 2025 بأسعار تبدأ من 66,000 ريال سعودي للفئة الأولى، بينما تطرح فئة SV بلس بسعر 76,500 ريال سعودي، وتصل الفئة الأعلى SL إلى 83,500 ريال سعودي.