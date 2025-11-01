نيسان تكشف النقاب عن نسختها الاختبارية الجديدة.. بمظهر رياضي

تعزز نيسان من تألقها خلال معرض SEMA 2025 الأمريكي للسيارات، حيث تقدم نسختها الاختبارية الجديدة التي تحمل اللقب بروجيكت إكس، حيث تمثل إعادة تصور كاملة لفكرة سيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات.

جاءت السيارة كمنصة استكشافية لاستعراض ابتكارات التصميم، والتقنيات المتطورة، وقدرات الطرق الوعرة، مع الحفاظ على روح نيسان الكلاسيكية في مواجهة أصعب التضاريس.

بروجيكت إكس

ويرى فريق التصميم إن الهدف من سيارة نيسان بروجيكت إكس هو الجمع بين التراث والتقنية الحديثة، بحيث تكون السيارة قادرة على منافسة سيارات الطرق الوعرة الحديثة، مع لمسة عصرية تضيف شخصية مميزة ومختلفة.

بروجيكت إكس سيارة تجمع بين التصميم الكلاسيكي والعصري

تأتي بروجيكت إكس بهيكل يجمع بين عناصر نيسان فرونتير الحديثة وقطع من الجيل الأول لإكستيرا، بما في ذلك الزجاج الجانبي وخط السقف والمقابض الخلفية، المصابيح الأمامية والخلفية، والشبك، والصدامات الأمامية والخلفية أعيد تصميمها لتعكس شخصية السيارة القوية، مع فتحات تهوية كبيرة وغطاء محرك من ألياف الكربون.

بروجيكت إكس

الهيكل مزود بعجلات نيسمو مقاس 17 بوصة مطلية بالبرونز، ونظام تعليق مرفوع لدعم الطرق الوعرة والصخور والمناطق الرملية، مع ، إطارات هانكوك داينابرو بقياس 33 بوصة، مصابيح ناحية السقف لتعزيز الأداء في الليل أو أثناء الظروف الجوية الصعبة، كما أضيف شريط إضاءة LED أمامي وخلفي.

بروجيكت إكس

تعمل بروجيكت إكس بمحرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 5600 سي سي، مدعوم بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ونظام الدفع الرباعي للعجلات، بالإضافة إلى بنظام عادم عالي الأداء ومنظومة سحب هواء متقدمة، مع أداء قوي على جميع أنواع التضاريس، سواء على الطرق الوعرة أو في الرحلات الصحراوية والجبلية.

بروجيكت إكس

المقصورة الداخلية تمثل مزيجًا بين الراحة والتقنيات الحديثة، حيث استخدمت نيسان ذراع تبديل سرعات قصير و3 دواسات، مع لوحة عدادات وكونسول مستعارين من فرونتير الحديثة، مع فرش جلدي أسود، وسقف داخلي داكن، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة.