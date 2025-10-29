مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

رغم التحديات المالية التي تمر بها نيسان، إلا أنها أثبتت مجددًا قدرتها على الابتكار؛ بإطلاق الجيل الرابع من إلجراند، السيارة العائلية الفاخرة التي ظهرت للمرة الأولى ضمن فعاليات Japan Mobility Show، استعدادًا لطرحها رسميًا في الأسواق خلال صيف 2026.

تصميم نيسان إلجراند

جاءت نيسان إلجراند الجديدة بتصميم مختلف تمامًا عن الجيل السابق، حيث اعتمدت على لغة التصميم "Timeless Japanese Futurism"، التي تمزج بين البساطة اليابانية والتكنولوجيا العصرية.

وتبدو الواجهة الأمامية لافتة بفضل شبكة ضخمة مكونة من بكسلات LED دقيقة يزيد عددها على 12 وحدة مدمجة في الشبك الأمامي، مع تفاصيل تجمع بين اللون الأسود ولون الهيكل.

أما الخلفية فتتباهى بمصابيح LED متصلة، وباب خلفي على شكل إسفين يمنح السيارة مظهرًا رياضيًا متناسقًا.

مقصورة داخلية مستوحاة من Hyper Tourer Concept

المقصورة الداخلية تشكل قفزة نوعية مقارنة بالطراز السابق، إذ استوحت نيسان تصميمها من مفهوم Hyper Tourer 2023، مع لمسات تجمع بين الفخامة والتقنيات الذكية.

وتشمل أبرز التغييرات:

شاشتان كبيرتان قياس 14.3 بوصة على لوحة القيادة.

عجلة قيادة جديدة مكسوة بجلد ثنائي اللون.

كونسول وسطي جديد كليًا بتصميم عصري.

نظام صوتي فاخر من Bose يضم 22 مكبر صوت مدمج في المقصورة وحتى في مسندي الرأس الأماميين.

ولم تغفل نيسان راحة الركاب في الصف الثاني، حيث زودت إلجراند بمقاعد استرخاء كهربائية قابلة للإمالة ومساند للأقدام.

منظومة هجينة متطورة ونظام دفع رباعي كهربائي

تعتمد إلجراند 2026 على الجيل الثالث من نظام نيسان e-POWER الهجين، الذي يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي قوي.

كما ستكون أول طراز عالمي من نيسان يستخدم نظام الدفع الرباعي الكهربائي e-4ORCE المطور، الذي يتيح توزيعًا ذكيًا لعزم الدوران بين المحاور الأمامية والخلفية لتحسين الثبات وتقليل الاهتزاز أثناء التسارع أو التباطؤ.

قيادة شبه ذاتية مع ProPILOT 2.0

تزود نيسان سيارتها العائلية الرائدة بأحدث تقنيات القيادة الذاتية، حيث تأتي مجهزة بنظام ProPILOT الجديد الذي يسمح بالقيادة دون استخدام اليدين في السرعات المنخفضة حتى 50 كم/س داخل المدن، بالإضافة إلى نظام ProPILOT 2.0 المخصص للطرق السريعة مع دعم تغيير المسار التلقائي.