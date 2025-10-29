قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد السيد يطلب 7 ملايين في الموسم للتجديد مع الزمالك
مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
نبيل فهمي: بنود اتفاق شرم الشيخ بدأت بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني
وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته
إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية
أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
كريم عاطف

رغم التحديات المالية التي تمر بها نيسان، إلا أنها أثبتت مجددًا قدرتها على الابتكار؛ بإطلاق الجيل الرابع من إلجراند، السيارة العائلية الفاخرة التي ظهرت للمرة الأولى ضمن فعاليات Japan Mobility Show، استعدادًا لطرحها رسميًا في الأسواق خلال صيف 2026.

تصميم نيسان إلجراند

جاءت نيسان إلجراند الجديدة بتصميم مختلف تمامًا عن الجيل السابق، حيث اعتمدت على لغة التصميم "Timeless Japanese Futurism"، التي تمزج بين البساطة اليابانية والتكنولوجيا العصرية.

وتبدو الواجهة الأمامية لافتة بفضل شبكة ضخمة مكونة من بكسلات LED دقيقة يزيد عددها على 12 وحدة مدمجة في الشبك الأمامي، مع تفاصيل تجمع بين اللون الأسود ولون الهيكل. 

أما الخلفية فتتباهى بمصابيح LED متصلة، وباب خلفي على شكل إسفين يمنح السيارة مظهرًا رياضيًا متناسقًا.

مقصورة داخلية مستوحاة من Hyper Tourer Concept

المقصورة الداخلية تشكل قفزة نوعية مقارنة بالطراز السابق، إذ استوحت نيسان تصميمها من مفهوم Hyper Tourer 2023، مع لمسات تجمع بين الفخامة والتقنيات الذكية.

وتشمل أبرز التغييرات:

  • شاشتان كبيرتان قياس 14.3 بوصة على لوحة القيادة.
  • عجلة قيادة جديدة مكسوة بجلد ثنائي اللون.
  • كونسول وسطي جديد كليًا بتصميم عصري.
  • نظام صوتي فاخر من Bose يضم 22 مكبر صوت مدمج في المقصورة وحتى في مسندي الرأس الأماميين.

ولم تغفل نيسان راحة الركاب في الصف الثاني، حيث زودت إلجراند بمقاعد استرخاء كهربائية قابلة للإمالة ومساند للأقدام.

منظومة هجينة متطورة ونظام دفع رباعي كهربائي

تعتمد إلجراند 2026 على الجيل الثالث من نظام نيسان e-POWER الهجين، الذي يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي قوي.

كما ستكون أول طراز عالمي من نيسان يستخدم نظام الدفع الرباعي الكهربائي e-4ORCE المطور، الذي يتيح توزيعًا ذكيًا لعزم الدوران بين المحاور الأمامية والخلفية لتحسين الثبات وتقليل الاهتزاز أثناء التسارع أو التباطؤ.

قيادة شبه ذاتية مع ProPILOT 2.0

تزود نيسان سيارتها العائلية الرائدة بأحدث تقنيات القيادة الذاتية، حيث تأتي مجهزة بنظام ProPILOT الجديد الذي يسمح بالقيادة دون استخدام اليدين في السرعات المنخفضة حتى 50 كم/س داخل المدن، بالإضافة إلى نظام ProPILOT 2.0 المخصص للطرق السريعة مع دعم تغيير المسار التلقائي.

نيسان إلجراند نيسان سيارات نيسان 2026 سيارات 2026

