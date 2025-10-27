أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة

كشفت تويوتا عن قرارها بإنهاء مسيرة إنتاج طرازها الأيقوني "سوبرا" بحلول شهر مارس من عام 2026، ويضع هذا الإعلان حدًا للجيل الخامس من السيارة الرياضية الشهيرة، والذي أعاد إحياء الاسم العريق في عالم السيارات عالية الأداء.

الخبر يمثل لحظة وداع مؤلمة لعشاق السيارات الرياضية حول العالم، حيث ستكون "تويوتا سوبرا 2026" هي النموذج الأخير الذي يحمل هذا الاسم الذي لطالما ارتبط بالتفوق الهندسي الياباني والأداء المثير.

ويأتي هذا القرار ليؤكد التقارير والشائعات التي بدأت تتردد بعد تداول أنباء عن نسخة Final Edition، ليتحول الترقب إلى واقع بانتهاء فصل مهم من فصول تاريخ "تويوتا".

تويوتا سوبرا

وفي خطوة رسمية، أصدرت شركة تويوتا بيانًا لتأكيد قرار إيقاف الإنتاج، موجهة الشكر للذين ساندوا الطراز على مر السنين، كما تضمن البيان اعتذارًا صريحًا لأولئك الذين كانوا يخططون لإضافة "سوبرا" إلى مجموعتهم.

كما يضع هذا البيان نقطة نهاية واضحة لأي تكهنات حول استمرار السيارة، ويشدد على أن مارس 2026 هو الخط الزمني النهائي لإنتاج السيارة التي اكتسبت شهرة عالمية منذ عودتها.

رحلة تطور المحركات وخيارات الدفع في الجيل الخامس

منذ طرح الجيل الحالي، شهدت "سوبرا" تطورًا تدريجيًا في خيارات القوة وناقل الحركة، بدأ ظهور السيارة في السوق الأمريكية بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني، والمعروف باسم (B58)، مقدمًا أداءً قويًا.



ولم يمض وقت طويل حتى أضافت تويوتا خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا بشكل أكبر، وهو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني، وذلك في عام 2021.

تويوتا سوبرا

وعلى صعيد نقل الحركة، انطلقت السيارة حصريًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات من شركة "ZF" العالمية، إلا أن الشركة استجابت لمطالب الجمهور لاحقًا بتقديم ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، ولكنه ظل مقتصرًا على نسخة المحرك الأكبر ذات الست أسطوانات.

وفيما يخص النماذج الأخيرة، كشفت المواصفات الخاصة بنسخة "MkV Final Edition" عن تباينات ملحوظة في الأداء بين الأسواق، فالنسخة المخصصة للسوق الأمريكي، التي تعتمد على محرك (B58)، تقدم قوة حصانية تبلغ 382 حصانًا.

تويوتا سوبرا

ويأتي ذلك مع عزم دوران يصل إلى 523 نيوتن متر، ما يمكنها من التسارع من السكون إلى 96 كم/ساعة (60 ميل/ساعة) في غضون 3.9 ثوانٍ فقط، وقوة للمحرك قدرها 429 حصانًا وعزم الدوران إلى 569 نيوتن متر للسوق الأوروبي والياباني.