ماذا تقدم تويوتا C-HR+ الكهربائية الجديدة.. وما موعد انطلاقها؟

تستعد تويوتا اليابانية لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة كلياً C-HR+ خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تعزز توجهها نحو التوسع في سوق المركبات الكهربائية.

تأتي السيارة بتصميم جريء يعكس ملامح سيارات الكوبيه الرياضية المدمجة، مع خطوط حادة وانسيابية تمنحها حضوراً قوياً على الطريق، مستفيدة من تطويرها على منصة e-TNGA المخصصة للسيارات الكهربائية.

أبعاد سيارة تويوتا C-HR+

حرصت تويوتا في الجيل الجديد من C-HR+ على زيادة المساحة الداخلية وتحسين مستوى الراحة، حيث تم تمديد قاعدة العجلات لتصل إلى 2.75 متر، في حين بلغ الطول الإجمالي 4.52 متر، ما يمنح المقصورة رحابة أكبر من النسخة السابقة، كما تمت زيادة سعة صندوق الأمتعة إلى 416 لتراً بدلاً من 388 لتراً.

أداء ومحرك تويوتا C-HR+

تطرح تويوتا سيارتها الجديدة بعدة خيارات للقوة وأنظمة الدفع، يبدأ الموديل الأساسي بنظام دفع أمامي يولد 123 كيلووات ما يعادل 167 حصاناً، ويتسارع من الصفر إلى 100 كم/س في مدة زمنية تستغرق8.4 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 140 كم/س.

أما النسخة الأقوى ذات الدفع الأمامي فتأتي بقوة 165 كيلووات ما يعادل 224 حصاناً، وتصل سرعتها إلى 160 كم/س، بينما تقدم نسخة الدفع الرباعي بقوة محركين لتصل إلى 252كيلووات يعادل 343 حصاناً، ما يمنحها تسارعاً من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.2 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 180 كم/س.

قوة البطاريات ومدى السير

اعتمدت تويوتا على خيارين للبطارية في C-HR+ الجديدة، الأولى بسعة 57.7 كيلووات-ساعة توفر مدى سير يصل إلى 456 كيلومتراً، والثانية الأكبر بسعة 77 كيلووات ساعة قادرة على قطع ما يصل إلى 609 كيلومترات في أفضل الظروف، وتتميز البطاريات بإمكانية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 150 كيلووات.

موعد انطلاق تويوتا C-HR+

من المقرر أن تبدأ تويوتا طرح C-HR+ الكهربائية في الأسواق الأوروبية خلال فصل الربيع من عام 2026، على أن يتوسع توفرها تدريجياً في بقية الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام نفسه، وبذلك تعزز تويوتا من تواجدها في عالم السيارات الكهربائية وطرح خيارات متعددة في مجال النقل الذكي.