تويوتا كامري تظهر بتعديلات جديدة خاطفة للأنظار.. صور

كشفت تويوتا اليابانية عن النسخة الاختبارية من طراز كامري GT- S استعدادًا لعرضها الرسمي في معرض SEMA بمدينة لاس فيجاس مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إبراز جانب جديد من شخصية كامري المعروفة بكفاءتها واعتماديتها.

الطراز الجديد يأتي ليمنح السيارة لمسة رياضية واضحة دون أن يبتعد عن جوهرها الأساسي، حيث تحتفظ كامري GT-S بهندسة الفئة الأصلية ولكن مع تعديلات شاملة في التصميم والديناميكية لتقديم تجربة قيادة مميزة.

تويوتا كامري

تعديلات رياضية لسيارة تويوتا كامري

أجرت تويوتا مجموعة من التحسينات الميكانيكية على كامري GT-S لرفع مستوى الثبات والأداء على الطرق، فقد تم تعديل نظام التعليق باستخدام نوابض قابلة للضبط تخفّض ارتفاع السيارة بنحو 1.5 بوصة، مما يساهم في تحسين التماسك عند المنعطفات.

كما تم تجهيز السيارة بعجلات سوداء مقاس 20 بوصة مزودة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت كوب 2 قياس 245/35، إلى جانب نظام مكابح عالي الأداء يتضمن مكابس أمامية بثماني مكابس وأقراص بقطر 14.4 بوصة، وخلفية بست مكابس وأقراص 14 بوصة.

تويوتا كامري

الأداء الفني لسيارة تويوتا كامري الجديدة

تستند كامري GT-S في أساسها إلى فئة كامري XSE المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات، حيث لم تجر تويوتا تغييرات على منظومة القوة، حيث ما اعتمدت السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر مدعوم بثلاثة محركات كهربائية تولد مجتمعة قوة 232 حصاناً.

تصميم سيارة تويوتا كامري

يعد التصميم الخارجي أحد أبرز عناصر التميز في كامري GT-S الجديدة، إذ تأتي السيارة باللون البرتقالي الناري، الذي يغطي معظم الهيكل، مع سقف وغطاء محرك مطليين بالأسود لتوفير تباين حاد في المظهر.

كما تم تعديل الصادم الأمامي ليصبح أوسع وأكثر انخفاضاً، مع شبك أمامي أكبر وفتحات تهوية جانبية باللون الأسود تضيف طابعاً هجومياً واضحاً، وتمتد اللمسات الداكنة إلى شريط يربط بين المصابيح الأمامية فوق الشبك الأمامي، ليكتمل الشكل العام بانسجام رياضي.

تويوتا كامري

زُودت السيارة بعتبات جانبية بارزة تضم زعانف صغيرة في الأمام والخلف، فيما يبرز بالجزء الخلفي ناشر هواء ضخم يمنحها مظهراً أكثر ثباتاً على الطريق، مع فتحات عادم مزدوجة بتصميم رياضي.

كما كشفت تويوتا عن تطوير نظام عادم خاص لهذه النسخة ليصدر صوتاً مميزاً، مؤكدة أنه سيكون من أبرز العناصر أثناء عرض السيارة في فعاليات SEMA القادمة.