للطرق الوعرة.. تويوتا تكشف عن كورولا ناسو 2026 | صور

تستعد تويوتا بمواصلة شهرتها الواسعة في عالم مركبات الكروس أوفر من خلال الكشف عن مفهوم يجسد روح التصميم الرياضي على الطريقة اليابانية، من خلال سيارةNasu Edition التي تستند علىCorolla Cross Hybrid.

ويتم تقديم هذا الاصدار لأول مرة للجمهور في معرض SEMA 2025 في لاس فيجاس، ويستلهم هذا الاصدار اسمه من جبل ناسو الشهير في اليابان الذي يعد ملاذاً لعشاق الطبيعة البرية والينابيع، حيث يعيد تعريف قدرات السيارة العائلية، محولاً إياها إلى مركبة جاهزة لاقتحام المسارات الوعرة، مما يجعلها أيقونة جديدة لمواجهة التضاريس الصعبة.

تمثل سيارة تويوتا Nasu Edition قفزة نوعية في التطوير، إذ أنها نتاج عمل فريق SPAD المتخصص في تطوير الإكسسوارات والقطع، والذي اعتمد بشكل كلي على أحدث تقنيات التصميم ثلاثي الأبعاد والطباعة الدقيقة لضمان أعلى مستويات الدقة والتفرد.

تصميم وطلاء مميز لسيارة تويوتا ناسو الرياضية

يشكل الطلاء البنفسجي محور التصميم الخارجي للسيارة، وهو لون مستوحى بعمق من كلمة "ناسـو"، التي تحمل معنيين رمزيين في اللغة اليابانية، تحقيق الهدف وإشارة للبازنجاني، وبذلك يصبح اللون علامة مميزة لهذا الإصدار الذي يرمز للإبداع في صورة سيارة رياضية.

لم يتوقف التعديل عند اللون، بل شمل الهيكل تعديلات جذرية لتحويل مظهر السيارة بالكامل، حيث زودت السيارة برفارف جانبية عريضة تمنحها مظهر قوي، ومصابيح تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED، وألواح حماية سفلية، كما تم رفع نظام التعليق بشكل ملحوظ وتزويدها بإطارات Toyo Open Country A/T III المصممة للتضاريس المختلفة.

المنظومة الفنية لسيارة تويوتا ناسو

تعتمد كورولا كروس ناسو على منظومة دفع قوية، حيث نجد تحت الغطاء محرك هجين بسعة 2000 سي سي، يولد قوة مجمعة تصل إلى 196 حصاناً، يتم توزيع هذه القوة على نظام الدفع الرباعي، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تجهيزات السيارة تويوتا ناسو

تم تجهيز السيارة بدرج تخزين قابل للقفل، إضاءة مميزة لمداخل الأبواب، وأرضية تحتوي على صندوق للأمتعة، وثلاجة صغيرة مدمجة ، نظام صوتي طراز JBL، مكيف هواء اوتوماتيكي، أقفال مركزي للأبواب، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، شاشة عرض البيانات، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية للحماية، حساسات حركة ومستشعرات، مع كاميرا للمتابعة.