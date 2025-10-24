تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تستعد تويوتا لإطلاق النسخة الأحدث من سيارتها العائلية سيينا 2026، التي تعد من أبرز سيارات الميني فان في فئتها، لكنها تأتي هذا العام بزيادة في الأسعار مقابل تجهيزات إضافية وتحسينات داخلية وخارجية.

ارتفاع سعر تويوتا سيينا مقابل مزايا جديدة

ارتفع سعر تويوتا سيينا 2026 ليبدأ من 40,120 دولارًا قبل رسوم الوصول البالغة 1,495 دولارًا، أي بزيادة قدرها 635 دولارًا عن الجيل السابق. في المقابل، حصلت السيارة على مزيل جليد للزجاج الأمامي، وقضبان سقف سوداء، وباب خلفي كهربائي.

أما من الداخل، فقد أصبحت فئة LE مجهزة بستائر للنوافذ الخلفية، ومرآة تعتيم تلقائي مع نظام HomeLink، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات صوت بدلًا من ستة.

تحسينات في الفئات الأعلى تجهيزًا

فئة XLE تأتي بسعر يبدأ من 44,820 دولارًا، بزيادة قدرها 525 دولارًا، وتشمل مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة، وقضبان سقف قياسية جديدة، مع خيار نظام صوت فاخر من JBL.

أما فئة XSE الأعلى، فتبدأ من 48,045 دولارًا، وتأتي قياسيًا بنظام JBL المكون من 12 مكبر صوت، ما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق الصوت النقي رغم ارتفاع سعرها بمقدار 1,105 دولارات.

تتميز سيينا 2026 بلوحة ألوان جديدة تتضمن لون هيفي ميتال الذي سيُطرح في معظم الفئات، إلى جانب لون آيس كاب الذي يأتي حصريًا مع إصدار وودلاند، بالإضافة إلى شعارات سوداء على الباب الخلفي تضيف لمسة رياضية أنيقة.

جميع نسخ تويوتا سيينا 2026 مزودة بمحرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يولد قوة إجمالية تبلغ 245 حصانًا، ويتصل بناقل حركة إلكتروني متغير باستمرار CVT، مع خيار نظام دفع أمامي أو رباعي.

يبلغ استهلاك الوقود في فئة الدفع الأمامي 36 ميلًا لكل غالون، بينما تنخفض الكفاءة قليلًا في الدفع الرباعي إلى 34 ميلًا داخل المدينة و35 ميلًا مجتمعةً.

من المقرر أن تصل تويوتا سيينا 2026 إلى الوكلاء في الولايات المتحدة خلال شهر يناير المقبل، لتواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر سيارات الميني فان كفاءة واعتمادية في فئتها.