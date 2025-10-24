قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني في سابقة جديدة
بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

عزة عاطف

تستعد تويوتا لإطلاق النسخة الأحدث من سيارتها العائلية سيينا 2026، التي تعد من أبرز سيارات الميني فان في فئتها، لكنها تأتي هذا العام بزيادة في الأسعار مقابل تجهيزات إضافية وتحسينات داخلية وخارجية.

ارتفاع سعر تويوتا سيينا مقابل مزايا جديدة

ارتفع سعر تويوتا سيينا 2026 ليبدأ من 40,120 دولارًا قبل رسوم الوصول البالغة 1,495 دولارًا، أي بزيادة قدرها 635 دولارًا عن الجيل السابق. في المقابل، حصلت السيارة على مزيل جليد للزجاج الأمامي، وقضبان سقف سوداء، وباب خلفي كهربائي.

أما من الداخل، فقد أصبحت فئة LE مجهزة بستائر للنوافذ الخلفية، ومرآة تعتيم تلقائي مع نظام HomeLink، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من ثمانية مكبرات صوت بدلًا من ستة.

تحسينات في الفئات الأعلى تجهيزًا

فئة XLE تأتي بسعر يبدأ من 44,820 دولارًا، بزيادة قدرها 525 دولارًا، وتشمل مرايا جانبية بإشارات انعطاف مدمجة، وقضبان سقف قياسية جديدة، مع خيار نظام صوت فاخر من JBL.

أما فئة XSE الأعلى، فتبدأ من 48,045 دولارًا، وتأتي قياسيًا بنظام JBL المكون من 12 مكبر صوت، ما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق الصوت النقي رغم ارتفاع سعرها بمقدار 1,105 دولارات.

تتميز سيينا 2026 بلوحة ألوان جديدة تتضمن لون هيفي ميتال الذي سيُطرح في معظم الفئات، إلى جانب لون آيس كاب الذي يأتي حصريًا مع إصدار وودلاند، بالإضافة إلى شعارات سوداء على الباب الخلفي تضيف لمسة رياضية أنيقة.

جميع نسخ تويوتا سيينا 2026 مزودة بمحرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يولد قوة إجمالية تبلغ 245 حصانًا، ويتصل بناقل حركة إلكتروني متغير باستمرار CVT، مع خيار نظام دفع أمامي أو رباعي.

يبلغ استهلاك الوقود في فئة الدفع الأمامي 36 ميلًا لكل غالون، بينما تنخفض الكفاءة قليلًا في الدفع الرباعي إلى 34 ميلًا داخل المدينة و35 ميلًا مجتمعةً.

من المقرر أن تصل تويوتا سيينا 2026 إلى الوكلاء في الولايات المتحدة خلال شهر يناير المقبل، لتواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر سيارات الميني فان كفاءة واعتمادية في فئتها.

تويوتا سيينا تويوتا سيينا 2026 أسعار تويوتا سيينا ميني فان 2026 سيارات عائلية هجينة مواصفات سيينا

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

وعاء ضغط المفاعل النووي المصري

رئيس المحطات النووية: بدء أعمال تركيب وعاء ضغط المفاعل خلال شهر نوفمبر المقبل

احمد السبكي

مجلة فوربس تختار رئيس الرعاية الصحية ضمن قائمة أبرز 10 قادة حكوميين

وزير الصحة

الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

بالصور

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

