سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من أشهر الإصدارات التي قدمتها العلامة اليابانية في مصر، باختلاف أجيالها، وصولاً إلى الشكل الجديد، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة السيدان ذات الـ 5 أبواب مع حساب السعة التخزينية، إلى جانب باقة من التجهيزات بحسب الفئات.

وظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه، للفئات المتوسطة، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار وفقًا للفئة والموديل، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

تويوتا كورولا

محرك وأداء تويوتا كورولا 2024

تأتي السيارة بمزيج يجمع بين الاعتمادية والاستهلاك الاقتصادي للوقود؛ حيث يبلغ متوسط استهلاكها 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تلامس 189 كيلومترًا في الساعة، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر خلال 12 ثانية.

يعتمد أداء كورولا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة 120 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 154 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات.

تويوتا كورولا

تصميم وتجهيزات سيارة تويوتا كورولا

تقدم كورولا بمكيف هواء، مع نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام تشغيل بـ زر التفعيل والإيقاف للمحرك، ومرايا جانبية كهربائية بتقنية الطي، كما تقدم كورولا شاشة لمسية حديثة تتيح التحكم في الوسائط، إلى جانب دعم الاتصال عبر البلوتوث، مع مداخل AUX و USB، إلى جانب ريموت ذكي للتحكم في قفل وفتح الأبواب عن بعد.

أما من الناحية الأمنية، فتشمل تجهيزات كورولا مثبت سرعة لتعزيز التحكم على الطرق السريعة، ونظام إنذار للحماية من السرقة، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى نظام إيموبليزر لمنع تشغيل السيارة دون المفتاح الأصلي، كما تتوفر وسائد هوائية لحماية السائق والركاب، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، إلى جانب برنامج توزيع قوة الكبح إلكترونيًا EBD.

تويوتا كورولا

أبعاد السيارة تويوتا كورولا 2024

صممت تويوتا كورولا بأبعاد تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4630 ملم، وعرضها 1780 ملم، بينما يصل الارتفاع إلى 1435 ملم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2700 ملم، بينما يبلغ مستوى الخلوص الأرضي إلى 164 ملم، وتقدم كورولا سعة تحميل تصل إلى 470 لترًا.