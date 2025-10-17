قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز
زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة
تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة
انعقاد الجولة الأولي من الحوار الاستراتيجي بين مصر والهند
سعر السولار اليوم الجمعة بعد زيادة البنزين الأخيرة
سعر بنزين 80 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة
السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات مخصوصة على هذه الخطوط
سعر صرف الدولار الآن مقابل الجنيه المصري
موضوع خطبة الجمعة اليوم .. الأوقاف تنشر نصها بعنوان «بالتي هي أحسن»
البترول: زيادة سعر غاز تموين السيارات 3 جنيهات
سعر بنزين 92 اليوم الجمعة بعد الزيادة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات صينية موديل 2026 في مصر.. والأولى بأرخص سعر.. وانطلاق نيسان MICRA الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بقوة 1000 حصان.. فيراري SF90 Spider تنطلق بحزمة تعديلات مميزة
كشفت شركة التعديل الأمريكية 1016 Industries عن نسختها الخاصة التي تستند على سيارة فيراري SF90 Spider المكشوفة، والتي حصلت على حزمة تحديثات خارجية وداخلية بهدف تحسين المظهر دون المساس بالأداء، حيث جاءت التعديلات في إطار الحفاظ على هوية السيارة الأصلية مع تعزيز اللمسات الرياضية.

أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر 2025 في السعودية
تقدم تويوتا فورتشنر 2025 مظهرًا خارجيًا ينتمي إلى سيارات الـSUV المتوسطة الحجم، حيث تتسم بالمظهر الرياضي مع طول يبلغ 4,795 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,855 ملم، وارتفاعها إلى 1,835 ملم، بينما ترتكز على قاعدة العجلات بطول 2,745 ملم.

انطلاق نيسان MICRA الكهربائية.. أداء قوى بحجم صغير
عادت نيسان بقوة إلى ساحة المنافسة في سوق السيارات الصغيرة، بإطلاق الجيل الجديد من أيقونتها "ميكرا" في إصدار كهربائي بالكامل، السيارة الجديدة تأتي وسط منافسة كبيرة، حيث تعيد إحياء طراز شهير بلمسة عصرية، مع تجهيزات تقنية وهندسية تواكب التطورات الكبيرة والمستمرة في عالم السيارات الكهربائية الجديدة.

5 سيارات صينية موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم بين الرياضية والهاتشباك والسيدان، إلى جانب تنوع بلد المنشأ ومنها الصين.

إم جي تقدم نسختها HS هايبرد.. بتكنولوجيا هجينة
تواصل إم جي تعزيز مكانتها في سوق السيارات العالمي من خلال تقديم طرازات جديدة، بعد إطلاق السيارة الجديدة MG HS Hybrid+، حيث تقدم السيارة تحت صورة هجينة من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي سونج برو 2025؟
تواصل بي واي دي سونج برو من تألقها في عالم السيارات الكهربائية، ضمن موديلات 2025، حيث استطاعت هذه النسخة أن تكتسب شهرة كبيرة بين طرازات BYD، وخاصة وسط الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام.

نيسان صني 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، منها الرياضية متعددة الاستخدام والكروس أوفر، بالإضافة إلى عائلة الهاتشباك والسيدان.

أخبار السيارات أخبار السيارات في مصر أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جيهان خليل

جيهان خليل لـ صدى البلد: أنا شريرة جدا في مسرحية فيلم رومانسي.. فيديو

الفنانة عزة لبيب

عزة لبيب لصدى البلد: عشقت التمثيل من الابتدائية.. ومصر منارة الفن| فيديو

النجم مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا في مهرجان الموسيقى العربية اليوم

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد