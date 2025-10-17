أخبار السيارات| 5 سيارات صينية موديل 2026 في مصر.. والأولى بأرخص سعر.. وانطلاق نيسان MICRA الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بقوة 1000 حصان.. فيراري SF90 Spider تنطلق بحزمة تعديلات مميزة

كشفت شركة التعديل الأمريكية 1016 Industries عن نسختها الخاصة التي تستند على سيارة فيراري SF90 Spider المكشوفة، والتي حصلت على حزمة تحديثات خارجية وداخلية بهدف تحسين المظهر دون المساس بالأداء، حيث جاءت التعديلات في إطار الحفاظ على هوية السيارة الأصلية مع تعزيز اللمسات الرياضية.

أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر 2025 في السعودية

تقدم تويوتا فورتشنر 2025 مظهرًا خارجيًا ينتمي إلى سيارات الـSUV المتوسطة الحجم، حيث تتسم بالمظهر الرياضي مع طول يبلغ 4,795 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,855 ملم، وارتفاعها إلى 1,835 ملم، بينما ترتكز على قاعدة العجلات بطول 2,745 ملم.

انطلاق نيسان MICRA الكهربائية.. أداء قوى بحجم صغير

عادت نيسان بقوة إلى ساحة المنافسة في سوق السيارات الصغيرة، بإطلاق الجيل الجديد من أيقونتها "ميكرا" في إصدار كهربائي بالكامل، السيارة الجديدة تأتي وسط منافسة كبيرة، حيث تعيد إحياء طراز شهير بلمسة عصرية، مع تجهيزات تقنية وهندسية تواكب التطورات الكبيرة والمستمرة في عالم السيارات الكهربائية الجديدة.

5 سيارات صينية موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم بين الرياضية والهاتشباك والسيدان، إلى جانب تنوع بلد المنشأ ومنها الصين.

إم جي تقدم نسختها HS هايبرد.. بتكنولوجيا هجينة

تواصل إم جي تعزيز مكانتها في سوق السيارات العالمي من خلال تقديم طرازات جديدة، بعد إطلاق السيارة الجديدة MG HS Hybrid+، حيث تقدم السيارة تحت صورة هجينة من فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي سونج برو 2025؟

تواصل بي واي دي سونج برو من تألقها في عالم السيارات الكهربائية، ضمن موديلات 2025، حيث استطاعت هذه النسخة أن تكتسب شهرة كبيرة بين طرازات BYD، وخاصة وسط الفئات الرياضية المتعددة الاستخدام.

نيسان صني 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، منها الرياضية متعددة الاستخدام والكروس أوفر، بالإضافة إلى عائلة الهاتشباك والسيدان.