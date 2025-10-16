قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات صينية موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم بين الرياضية والهاتشباك والسيدان، إلى جانب تنوع بلد المنشأ ومنها الصين.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية موديل 2026 في السوق المصري

شيري أريزو 5

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

إم جي ZS

زودت إم جي ZS موديل 2026 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 929,990 جنيه.

 جيتور X70

تبدأ أسعار السيارة جيتور X70 من 1,030,000 جنيه إلى 1,150,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

شانجان ايدو بلس

تتراوح أسعار السيارة شانجان ايدو بلس بين 1,050,000 جنيه و 1,200,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 178 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

 ليند اند كو 02

تقدم السيارة ليند اند كو 02 بسعر يبلغ 1,490,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك بقوة 272 حصانًا، و323 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.5 ثانية.

