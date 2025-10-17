قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة

وزارة العمل
وزارة العمل

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، النشرة نصف الشهرية للتوظيف، التي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها تلقت طلبات من 72 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لتوفير 2914 وظيفة في عدد من التخصصات، من بينها وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، وذلك برواتب مجزية تُحدد وفق المقابلة الشخصية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان، وكذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وبيّنت الوزارة أن نشرة التوظيف الدورية، التي تصدر كل 15 يومًا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي، تُعلن اليوم عن فرص عمل متوفرة في 13 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية ، المنوفية، السويس، الوادي الجديد، الغربية، دمياط، المنيا، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، بني سويف، وسوهاج.

وتشمل التخصصات المطلوبة:

أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندس اتصالات، مهندسو كهرباء بجميع التخصصات، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، مدير صيانة، محاسبون، مشرف تنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرف عام، مشرف موقع، شيف، أخصائي مشتريات، بائعون، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمين مخازن، مهندسو ميكانيكا وإنتاج وجودة، وظائف إدارية، سائقون (رخص أولى وثانية وثالثة)، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون في مختلف التخصصات، مشرفو إنتاج، أفراد أمن، إضافة إلى مهن الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها، وعمال إنتاج ونظافة، وتخصصات أخرى.

وأكد البيان أن النشرة تتضمن أيضًا مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات، تنفيذًا لنسبة الـ5% المقررة قانونًا، وبرواتب مجزية، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، مع إلزام المنشآت بتشغيل النسبة المحددة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وجدد محمد جبران، وزير العمل، دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية، ومن بينها برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وكذلك الوظائف المعلنة في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي توفر فرص عمل متنوعة في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقارير للوزارة تفيد باستلام راغبي العمل لفرصهم المناسبة، مع التأكيد على تحري المصداقية في نشر الفرص، وضرورة التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الوظائف المعلنة.

