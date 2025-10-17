قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام

محافظ القاهرة
مريم عزت

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من مواقف النقل الجماعى في عددٍ من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والإلتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار تحريك سعر البنزين والسولار .

بدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، ثم موقف السيدة عائشة، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم وضعها بمكان ظاهر في مدخل الموقف .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .

وأشار د. إبراهيم صابر إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين  لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .

كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة  واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة،  وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة بعدد من السائقين مشددًا عليهم الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم تقطيع خط السير.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مواقف النقل الجماعى

