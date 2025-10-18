قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
آية التيجي

تعاني الكثير من ربات البيوت من رائحة الكبدة النيّة القوية أو الزفارة التي قد تُفسد شهية الطعام، رغم فوائدها العالية وغناها بالحديد والبروتين.

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

وهناك طرق فعالة وآمنة للتخلص من هذه الرائحة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل مثل الحليب والملح والخل.

وفيما يلي أبرز 7 طرق علمية ومجربة لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي، وفقا لما كشف موقع Be Well Clinic.

ـ النقع في محلول ملحي:

ونقع الكبدة في محلول ملحي بنسبة 1٪ لمدة ساعة كاملة يقلل من الرائحة بنسبة كبيرة.

يعمل الملح على سحب المركبات الطيّارة المسببة للزفارة من أنسجة الكبدة عبر عملية التناضح، مما يتركها بطعم أنظف ورائحة أخف.

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

ـ نقع الكبدة في الحليب كامل الدسم:

من الطرق الأكثر شيوعًا، حيث يُنصح بنقع الكبدة في الحليب لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعتين.

الحليب يمتص الشوائب والرواسب التي تسبب الرائحة القوية، ويمنح الكبدة طراوة مميزة.

ـ استخدام محلول الليمون أو خل التفاح:

مزج القليل من عصير الليمون أو الخل بالماء يشكل محلولًا حمضيًا خفيفًا يساعد على تفكيك البروتينات والدهون التي تلتصق بها الروائح.

لكن يُفضّل عدم المبالغة في مدة النقع حتى لا يتغير قوام الكبدة.

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

ـ فرك الكبدة بالدقيق القمح الأبيض:

يمكن لفرك الكبدة بالقليل من الدقيق وتركها لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء.

يساعد الدقيق على امتصاص الرواسب والدهون التي تسبّب الرائحة القوية.

ـ إزالة الأغشية الخارجية والأوردة قبل النقع:

ينصح خبراء الطهي بإزالة الغشاء الرقيق الذي يغطي الكبدة قبل النقع، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المسؤولة عن الزفارة، وهذه الخطوة ضرورية لطهي كبدة طرية وعديمة الرائحة.

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

ـ تغيير سائل النقع أكثر من مرة:

أثناء النقع بالحليب أو الماء، يُنصح بتغيير السائل عند ملاحظته مائلًا للون غامق حتى لا تعيد الكبدة امتصاص الروائح المنبعثة منه، ويوصي بتغيير الحليب مرتين أو ثلاثًا في حالة الزفارة الشديدة.

ـ الطهي مع مكونات عطرية قوية:

استخدمي البصل والثوم والأعشاب العطرية مثل الزعتر أو الروزماري أثناء الطهي، فهي تغطي الرائحة وتضيف نكهة شهية، حيث أن قلي الكبدة بالبصل قبل الطهي النهائي يمنحها طعمًا ألذ ويخفي أي أثر للزفارة.

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

نصيحة إضافية للتخلص من زفارة الكبدة النية

واحرص دائمًا على شراء كبدة طازجة وذات لون أحمر زاهٍ، لأن الرائحة القوية قد تدل على تلفها أو سوء تخزينها.

زفارة الكبدة التخلص من رائحة الكبدة تنظيف الكبدة النيّة طريقة نقع الكبدة نصائح المطبخ حيل الطهي وصفات الكبدة إزالة الروائح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

المتهم

السجن 5 سنوات لصانع محتوى انتحل صفة أنثي ونشر مقاطع خادشة للحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة شبابيك عقار في العاشر من رمضان

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

بالصور

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
أودي
أودي

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

فيديو

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد