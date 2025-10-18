ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

تعاني الكثير من ربات البيوت من رائحة الكبدة النيّة القوية أو الزفارة التي قد تُفسد شهية الطعام، رغم فوائدها العالية وغناها بالحديد والبروتين.

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

وهناك طرق فعالة وآمنة للتخلص من هذه الرائحة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل مثل الحليب والملح والخل.

وفيما يلي أبرز 7 طرق علمية ومجربة لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي، وفقا لما كشف موقع Be Well Clinic.

ـ النقع في محلول ملحي:

ونقع الكبدة في محلول ملحي بنسبة 1٪ لمدة ساعة كاملة يقلل من الرائحة بنسبة كبيرة.

يعمل الملح على سحب المركبات الطيّارة المسببة للزفارة من أنسجة الكبدة عبر عملية التناضح، مما يتركها بطعم أنظف ورائحة أخف.

ـ نقع الكبدة في الحليب كامل الدسم:

من الطرق الأكثر شيوعًا، حيث يُنصح بنقع الكبدة في الحليب لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعتين.

الحليب يمتص الشوائب والرواسب التي تسبب الرائحة القوية، ويمنح الكبدة طراوة مميزة.

ـ استخدام محلول الليمون أو خل التفاح:

مزج القليل من عصير الليمون أو الخل بالماء يشكل محلولًا حمضيًا خفيفًا يساعد على تفكيك البروتينات والدهون التي تلتصق بها الروائح.

لكن يُفضّل عدم المبالغة في مدة النقع حتى لا يتغير قوام الكبدة.

ـ فرك الكبدة بالدقيق القمح الأبيض:

يمكن لفرك الكبدة بالقليل من الدقيق وتركها لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء.

يساعد الدقيق على امتصاص الرواسب والدهون التي تسبّب الرائحة القوية.

ـ إزالة الأغشية الخارجية والأوردة قبل النقع:

ينصح خبراء الطهي بإزالة الغشاء الرقيق الذي يغطي الكبدة قبل النقع، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المسؤولة عن الزفارة، وهذه الخطوة ضرورية لطهي كبدة طرية وعديمة الرائحة.

ـ تغيير سائل النقع أكثر من مرة:

أثناء النقع بالحليب أو الماء، يُنصح بتغيير السائل عند ملاحظته مائلًا للون غامق حتى لا تعيد الكبدة امتصاص الروائح المنبعثة منه، ويوصي بتغيير الحليب مرتين أو ثلاثًا في حالة الزفارة الشديدة.

ـ الطهي مع مكونات عطرية قوية:

استخدمي البصل والثوم والأعشاب العطرية مثل الزعتر أو الروزماري أثناء الطهي، فهي تغطي الرائحة وتضيف نكهة شهية، حيث أن قلي الكبدة بالبصل قبل الطهي النهائي يمنحها طعمًا ألذ ويخفي أي أثر للزفارة.

نصيحة إضافية للتخلص من زفارة الكبدة النية

واحرص دائمًا على شراء كبدة طازجة وذات لون أحمر زاهٍ، لأن الرائحة القوية قد تدل على تلفها أو سوء تخزينها.