الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين
خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة
تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
بالصور

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
آية التيجي

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تجميد الخبز في الفريزر للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، خصوصًا خلال فصل الشتاء، ظنًا منهم أن التجميد يحافظ على الطزاجة والنكهة.

ولكن خبراء التغذية حذروا مؤخرًا من أن هذه العادة قد تُسبب أضرارًا صحية خطيرة عند تكرارها لفترات طويلة، بسبب التغيرات الكيميائية التي تحدث داخل الخبز أثناء عملية التجميد وإعادة التسخين.

وبحسب ما نشره موقع News18، يؤدي تخزين الخبز لفترات طويلة داخل الفريزر إلى تكوّن بلورات ثلجية على سطحه، ما يغيّر تركيب النشويات داخله.
وعند إذابة الخبز أو تسخينه بدرجات حرارة عالية، تنتج مركبات ضارة مثل الأكريلاميد، وهي مادة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بـالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، كما قد تُرفع في بعض الحالات خطر الإصابة بالسرطان عند الإفراط في استهلاكها.

أضرار تخزين الخبز في الفريزر لفترات طويلة

وأكد خبراء التغذية أن تأثير تجميد الخبز لا يقتصر على الطعم أو القوام، بل يمتد إلى الصحة العامة، ومن أبرز الأضرار:

ـ ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد تناوله.

ـ عسر الهضم والانتفاخ بسبب تغيّر تركيب النشويات.

ـ زيادة الوزن نتيجة فقدان الألياف المفيدة.

ـ انخفاض القيمة الغذائية للخبز وفقدان الفيتامينات والمعادن الأساسية.

نصائح لتخزين الخبز بطريقة آمنة

وللحفاظ على جودة الخبز وصحتك في الوقت نفسه، ينصح الخبراء بما يلي:

ـ يُفضَّل تخزين الخبز في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 3 أيام فقط.

ـ في حال الحاجة لتجميده، يُنصح بوضعه في أكياس محكمة الإغلاق وتناوله خلال أسبوعين كحد أقصى.

ـ يُترك الخبز ليذوب بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة قبل التسخين.

ـ تجنب تسخينه على درجات حرارة عالية لتقليل إنتاج مادة الأكريلاميد الضارة.

ـ الأفضل دائمًا تناول الخبز طازجًا للحفاظ على قيمته الغذائية.

ولا تعني الراحة في التخزين الأمان الصحي؛ فبحسب المتخصصين، فإن تجميد الخبز لفترات طويلة قد يؤدي إلى تغييرات في مكوناته تؤثر سلبًا على الهضم وصحة القلب والوزن.

لذلك، ينصح خبراء التغذية بالعودة إلى العادات الغذائية السليمة، وتناول الخبز طازجًا قدر الإمكان، لأن الغذاء السليم يبدأ من التفاصيل الصغيرة.

