تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تجميد الخبز في الفريزر للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، خصوصًا خلال فصل الشتاء، ظنًا منهم أن التجميد يحافظ على الطزاجة والنكهة.

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

ولكن خبراء التغذية حذروا مؤخرًا من أن هذه العادة قد تُسبب أضرارًا صحية خطيرة عند تكرارها لفترات طويلة، بسبب التغيرات الكيميائية التي تحدث داخل الخبز أثناء عملية التجميد وإعادة التسخين.

وبحسب ما نشره موقع News18، يؤدي تخزين الخبز لفترات طويلة داخل الفريزر إلى تكوّن بلورات ثلجية على سطحه، ما يغيّر تركيب النشويات داخله.

وعند إذابة الخبز أو تسخينه بدرجات حرارة عالية، تنتج مركبات ضارة مثل الأكريلاميد، وهي مادة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بـالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، كما قد تُرفع في بعض الحالات خطر الإصابة بالسرطان عند الإفراط في استهلاكها.

أضرار تخزين الخبز في الفريزر لفترات طويلة

وأكد خبراء التغذية أن تأثير تجميد الخبز لا يقتصر على الطعم أو القوام، بل يمتد إلى الصحة العامة، ومن أبرز الأضرار:

ـ ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد تناوله.

ـ عسر الهضم والانتفاخ بسبب تغيّر تركيب النشويات.

ـ زيادة الوزن نتيجة فقدان الألياف المفيدة.

ـ انخفاض القيمة الغذائية للخبز وفقدان الفيتامينات والمعادن الأساسية.

نصائح لتخزين الخبز بطريقة آمنة

وللحفاظ على جودة الخبز وصحتك في الوقت نفسه، ينصح الخبراء بما يلي:

ـ يُفضَّل تخزين الخبز في الثلاجة لمدة لا تتجاوز 3 أيام فقط.

ـ في حال الحاجة لتجميده، يُنصح بوضعه في أكياس محكمة الإغلاق وتناوله خلال أسبوعين كحد أقصى.

ـ يُترك الخبز ليذوب بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة قبل التسخين.

ـ تجنب تسخينه على درجات حرارة عالية لتقليل إنتاج مادة الأكريلاميد الضارة.

ـ الأفضل دائمًا تناول الخبز طازجًا للحفاظ على قيمته الغذائية.

ولا تعني الراحة في التخزين الأمان الصحي؛ فبحسب المتخصصين، فإن تجميد الخبز لفترات طويلة قد يؤدي إلى تغييرات في مكوناته تؤثر سلبًا على الهضم وصحة القلب والوزن.

لذلك، ينصح خبراء التغذية بالعودة إلى العادات الغذائية السليمة، وتناول الخبز طازجًا قدر الإمكان، لأن الغذاء السليم يبدأ من التفاصيل الصغيرة.