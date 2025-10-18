محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، أنه جار التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية للانتهاء من الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال مسافة 22 كم الخاصة بمسار توصيل الغاز الطبيعي من الجانب الغربي للنيل إلى الجانب الشرقي ما سيسهم في توفير الخدمة لأهالي مركز ومدينة كوم أمبو، وتشغيل مصنع السكر بالغاز الطبيعي بدلاً من الباجاس لينعكس ذلك بالإيجاب في القضاء على الملوثات والأدخنة الضارة ضمن خطة الإصحاح البيئي.



وأشار محافظ أسوان خلال جولته التفقدية اليوم لمحطة تخفيض ضغط وقياس الغاز الطبيعي بكوم أمبو التي تأتي ضمن 4 محطات بالمحافظة - إلى أنه سيتم بشكل متتالي استكمال توصيل الغاز الطبيعي لمراكز دراو ونصر النوبة بهدف توفير هذه الخدمة من الوقود النظيف التي تتميز بالآمان والجودة للمنازل، وبالتالي تخفيف الطلب والإقبال على أسطوانات البوتاجاز، وفي نفس الوقت يتم توفير الغاز للمصانع الكبرى والأنشطة التجارية المختلفة مما يسهم في توفير البدائل للوقود ويقلل الضغط على البنزين والسولار، ولاسيما في ظل تحريك لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وحرص المحافز خلال جولته على الاستماع من المهندس أحمد جامع مدير مشروعات الغاز بأسوان عن تفاصيل المحطة التي تصل السعة الخاصة بها إلى 20 ألف كم3/ س، لتكون من أكبر محطات الغاز الطبيعي داخل المحافظة في السعة والقدرة التشغيلية

وتتميز بأنظمة تحكم متقدمة ومتطورة (Scada system) وتصل التكلفة التقديرية لها إلى 120 مليون جنيه، وتقع على مساحة 2500 م2 لتخدم أكثر من 200 ألف نسمة وسيتم عمل تحديث لتصل سعتها إلى 40 ألف كم3/ س.



وأضح أنه في المقابل يتم حالياً توصيل الغاز الطبيعي لقرى المحافظة المدرجة بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالي 25 ألف عميل، وقد أسفرت الدراسات الفنية للمشروع عن الحاجة لتنفيذ محطة غاز رئيسية لاستيعاب الاستهلاكات من الغاز الطبيعي وضمان ضخ الغاز بصورة آمنة، وعليه تم تركيب محطة تخفيض ضغط وقياس بكوم أمبو.