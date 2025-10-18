قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل

محافظ أسوان
محافظ أسوان
أ ش أ

أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، أنه جار التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية للانتهاء من الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال مسافة 22 كم الخاصة بمسار توصيل الغاز الطبيعي من الجانب الغربي للنيل إلى الجانب الشرقي ما سيسهم في توفير الخدمة لأهالي مركز ومدينة كوم أمبو، وتشغيل مصنع السكر بالغاز الطبيعي بدلاً من الباجاس لينعكس ذلك بالإيجاب في القضاء على الملوثات والأدخنة الضارة ضمن خطة الإصحاح البيئي.


وأشار محافظ أسوان خلال جولته التفقدية اليوم لمحطة تخفيض ضغط وقياس الغاز الطبيعي بكوم أمبو التي تأتي ضمن 4 محطات بالمحافظة - إلى أنه سيتم بشكل متتالي استكمال توصيل الغاز الطبيعي لمراكز دراو ونصر النوبة بهدف توفير هذه الخدمة من الوقود النظيف التي تتميز بالآمان والجودة للمنازل، وبالتالي تخفيف الطلب والإقبال على أسطوانات البوتاجاز، وفي نفس الوقت يتم توفير الغاز للمصانع الكبرى والأنشطة التجارية المختلفة مما يسهم في توفير البدائل للوقود ويقلل الضغط على البنزين والسولار، ولاسيما في ظل تحريك لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. 
وحرص المحافز خلال جولته على الاستماع من المهندس أحمد جامع مدير مشروعات الغاز بأسوان عن تفاصيل المحطة التي تصل السعة الخاصة بها إلى 20 ألف كم3/ س، لتكون من أكبر محطات الغاز الطبيعي داخل المحافظة في السعة والقدرة التشغيلية

 وتتميز بأنظمة تحكم متقدمة ومتطورة (Scada system) وتصل التكلفة التقديرية لها إلى 120 مليون جنيه، وتقع على مساحة 2500 م2 لتخدم أكثر من 200 ألف نسمة وسيتم عمل تحديث لتصل سعتها إلى 40 ألف كم3/ س.


وأضح أنه في المقابل يتم حالياً توصيل الغاز الطبيعي لقرى المحافظة المدرجة بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالي 25 ألف عميل، وقد أسفرت الدراسات الفنية للمشروع عن الحاجة لتنفيذ محطة غاز رئيسية لاستيعاب الاستهلاكات من الغاز الطبيعي وضمان ضخ الغاز بصورة آمنة، وعليه تم تركيب محطة تخفيض ضغط وقياس بكوم أمبو. 

أسوان وزارة البترول محافظ أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

الطفل المتهم بالاسماعيلية

لص في عز النهار بقنا وطفل ينهى حياة صديقه بالإسماعيلية بطريقة وحشية.. حوادث شغلت الرأي العام اليوم

ترامب

الهدنة على المحك.. جدل حول تصريحات ترامب واتهامات لإسرائيل| وخبير يوضح

فتاوى

فتاوى| هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. هل تبطل الصلاة إذا سلم الإمام قبل إتمام التشهد الأخير؟.. هل إسكات الأطفال أثناء خطبة الجمعة عن الكلام يبطل الصلاة ؟

بالصور

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
أودي
أودي

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

فيديو

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد