القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص وسيدة لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدة، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسمى شرطة "العطارين ، أول العامرية" بالإسكندرية ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.