القبض على شخص يدير استوديو تلفزيونى بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالقاهرة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، لتصوير فيديوهات لبرامج حوارية وإجتماعية يتم بثها على مواقع التواصل الإجتماعى مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط مالكه وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التصوير) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



