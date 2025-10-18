قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أونروا: 8 آلاف معلم جاهزون لاستئناف العملية التعليمية في غزة

هاجر رزق

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 8 آلاف معلم تابعين لها في قطاع غزة مستعدون للمساعدة في عودة الأطفال إلى التعلم واستئناف تعليمهم.

وشددت الأونروا، في منشور عبر صفحتها على منصة، إكس، اليوم، على أنها أكبر منظمة إنسانية تعمل في قطاع غزة، ويجب السماح لها بأداء مهامها دون أي عوائق.

وأشارت إلى أن أطفال غزة حرموا من التعليم لفترة طويلة جدا، مؤكدة ضرورة تمكينهم من العودة إلى مدارسهم في أسرع وقت ممكن.

و حرم أكثر من 785 ألف طالب وطالبة من مقاعد الدراسة، وممارسة حقهم بالتعلم، مع تدمير الحرب 95 % من المؤسسات التعليمية، بفعل العدوان الإسرائيلي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، وذلك بعد 735 يوما من العدوان الشامل على الفلسطينيين في غزة.

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

