حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح تضرب مناطق في سيناء والصعيد

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس بجنوب سيناء

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 31 19

بنها 30 20

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 20

كفر الشيخ 29 19

المنصورة 30 20

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 29 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 19

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 12

كاترين 25 09

الطور 29 20

طابا 28 17

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 28 18

مطروح 26 16

السلوم 30 17

سيوة 30 16

رأس غارب 33 24

الغردقة 32 23

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 24

حلايب 31 25

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 18

أسيوط 33 17

سوهاج 35 19

قنا 36 21

الأقصر 36 21

أسوان 38 23

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 38 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 38 28

المدينة المنورة 36 24

الرياض 34 22

المنامة 33 26

أبو ظبي 35 25

الدوحة 35 26

الكويت 37 22

دمشق 27 10

بيروت 27 23

عمان 24 13

القدس 23 13

غزة 26 20

بغداد 36 24

مسقط 31 25

صنعاء 23 11

الخرطوم 40 27

طرابلس 27 20

تونس 23 17

الجزائر 23 13

الرباط 26 16

نواكشوط 33 23

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 20 06

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 30 18

نيودلهي 32 22

جاكرتا 34 24

بكين 13 03

كوالالمبور 32 24

طوكيو 25 17

أثينا 22 15

روما 23 10

باريس 17 09

مدريد 24 14

برلين 12 03

لندن 16 11

مونتريال 16 08

موسكو 07 03

نيويورك 19 10

واشنطن 22 10

أديس أبابا 22 11

