أمطار رعدية وبرد ورياح .. حالة الطقس في السعودية اليوم السبت

تشهد أجزاء من جازان وعسير في المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة اليوم السبت.

جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس في المملكة .

ولفت إلى عدم استبعاد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وتوقعت الأرصاد السعودية تأثير في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من الرياض ونجران.