شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي البنك الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخاض البنك الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع

عمرو الجزار، مصطفى الزناري، مصطفى دويدار، اسحاق يعقوبو

خط الوسط

محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولى، مصطفى شلبي

خط الهجوم

احمد ياسر ريان ، أسامة فيصل

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى:محمد علاء

خط الدفاع:عبد الجواد – صابر الشيمي – أحمد عبد الرسول – خالد صديق

خط الوسط:نور السيد – حافظ إبراهيم – بلال السيد

خط الهجوم:أرنو – محمد النحاس – علي الزهدي