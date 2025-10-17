قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
حسام الفقي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40: 60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر. البحر المتوسط: خفيف/معتدل ارتفاع الأمواج: (1: 1.5)

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 18 أكتوبر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 18 أكتوبر 2025 (العظمى / الصغرى)، كما يلي:

القاهرة الكبرى: 29 / 19

الوجه البحري: 28 / 18

السواحل الغربية: 28 / 17

السواحل الشمالية الشرقية: 27 / 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 33 / 24

شمال الصعيد: 32 / 18

جنوب الصعيد: 39 / 23

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
