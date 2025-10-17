الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (40: 60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2: 3) متر. البحر المتوسط: خفيف/معتدل ارتفاع الأمواج: (1: 1.5)

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 18 أكتوبر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 18 أكتوبر 2025 (العظمى / الصغرى)، كما يلي:

القاهرة الكبرى: 29 / 19

الوجه البحري: 28 / 18

السواحل الغربية: 28 / 17

السواحل الشمالية الشرقية: 27 / 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 33 / 24

شمال الصعيد: 32 / 18

جنوب الصعيد: 39 / 23