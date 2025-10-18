تغير الطقس.. أجواء خريفية باردة اعتبارًا من غد

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اعتبارا من غد الأحد، سوف تشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحا، ويستمر هذا الطقس الخريفي حتى نهاية الأسبوع الجاري.

أجواء خريفية باردة

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس نهارا، تكون حار ةعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة، خلال حالة الطقس من غدا الأحد حتى الخميس، نهاية الأسبوع، تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة على السواحل الشمالية، و29 إلى 31 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل 32 إلى 33 درجة على شمال الصعيد و37 إلى 38 درجة على جنوب الصعيد.

تغيرات جوية ونشاط رياح

كما حذرت الهيئة من شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة الثامنة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع نشاط رياح معتدل أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة أن هذه التغيرات الجوية طبيعية في ظل أجواء الخريف، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.