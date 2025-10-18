قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
فيديو

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية
جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

اعترف الطـ فل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة المنشار الكهربائي، بعدما شهدت المحافظة واقعة مروعة من حيث تفاصيلها الدامية والتي راح ضحيتها طفل في الثانية عشرة من عمره، ليس له من ذنب سوي أنه أودع ثقته في زميله وذهب معه الي منزله والذي وقعت فيه تفاصيل الحادث المأساوي.

بدأت الواقعة بالعثور علي بعض أشلاء لجثمان طفل صغير مجهول الهوية خلف مبني كارفور بدائرة مركز الإسماعيلية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

جريمة الطفل في الإسماعيلية الإسماعيلية ما وراء جريمة الطفل في الإسماعيلية اعترافات الطفل القاتل الطفل القاتل الطـ فل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية المنشار الكهربائي أشلاء لجثمان طفل صغير

