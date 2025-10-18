ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

اعترف الطـ فل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة المنشار الكهربائي، بعدما شهدت المحافظة واقعة مروعة من حيث تفاصيلها الدامية والتي راح ضحيتها طفل في الثانية عشرة من عمره، ليس له من ذنب سوي أنه أودع ثقته في زميله وذهب معه الي منزله والذي وقعت فيه تفاصيل الحادث المأساوي.

بدأت الواقعة بالعثور علي بعض أشلاء لجثمان طفل صغير مجهول الهوية خلف مبني كارفور بدائرة مركز الإسماعيلية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/share/r/17H8EcD8Ba/?mibextid=wwXIfr