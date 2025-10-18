زد 2009 يفوز على الاتحاد السكندري 1/3 في دوري الجمهورية

حقق فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، فوزًا ساحق على حساب نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت،ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف كلا ، اللاعب كاراس جورج داود ، ودانيال تامر ، وخالد مختار ، ليمنح فريق زد انتصارًا ثمينًا يواصل به مشواره المميز في البطولة.

وحرص الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، مشيدًا بالمجهود المبذول، وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2009 ، المدير الفني كابتن Cairg Gordon ، و أحمد كمال المدرب العام ، علي عياد المدرب العام ، محمد ابراهيم مدرب الحراس ، محمد عبدالجواد "زيكا مدرب الأحمال ، زياد أبو الليل محلل الأداء ، محمد عبد المجيد "جيدا" اداري الفريق، هادي محمد عمارة اداري ، دكتور عمرو العربي أخصائي العلاج الطبيعي، دكتور محمد أسامة طبيب الفريق ، محمد سعد "تتح" مسؤول المهمات .

بهذا الفوز، يواصل زد 2009 سعيه نحو المنافسة بقوة في بطولة دوري الجمهورية للناشئين.