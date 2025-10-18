قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونفدرالية| أحمد شريف يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك ديكيداها الصومالي
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد 2009 يفوز على الاتحاد السكندري 1/3 في دوري الجمهورية

زد 2009
زد 2009
ملك موسى

حقق فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ،  فوزًا ساحق على حساب نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت،ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.

أحرز  أهداف كلا ،  اللاعب كاراس جورج داود ، ودانيال تامر ، وخالد مختار ، ليمنح فريق زد انتصارًا ثمينًا يواصل به مشواره المميز في البطولة.

وحرص الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، مشيدًا بالمجهود المبذول، وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد لمواصلة الانتصارات.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2009 ، المدير الفني كابتن Cairg Gordon ، و أحمد كمال المدرب العام ، علي عياد المدرب العام ، محمد ابراهيم مدرب الحراس ، محمد عبدالجواد "زيكا مدرب الأحمال ، زياد أبو الليل محلل الأداء ، محمد عبد المجيد "جيدا" اداري الفريق،  هادي محمد عمارة اداري ، دكتور عمرو العربي أخصائي العلاج الطبيعي،  دكتور محمد أسامة طبيب الفريق  ، محمد سعد "تتح" مسؤول المهمات .

بهذا الفوز، يواصل زد 2009 سعيه نحو المنافسة بقوة في بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

زد الاتحاد دوري الجمهورية الناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي المُحدَّث لمدينة فوة | صور

ندوة احتفالات بذكرى اكتوبر فى مطروح

تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات .. ندوة بمطروح عن نصر أكتوبر

احتفالات العلمين بالذكرى 83

بحضور ممثلى العديد من الدول الاجنبية .. العلمين تحتفل بالذكرى 83 للحرب العالمية الثانية

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد