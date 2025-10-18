موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى ملعب النهائي في تشيلي، حيث يلتقي المنتخبان المغربي والأرجنتيني في مواجهة نارية مرتقبة ضمن نهائي بطولة كأس العالم للشباب، في حدث تاريخي يُعد الأكبر في مسيرة كرة القدم المغربية على مستوى الفئات السنية.

ويخوض المنتخب المغربي اللقاء الحاسم بعدما كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، بتأهله لأول مرة إلى نهائي كأس العالم للشباب، عقب فوز درامي على فرنسا بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

أما المنتخب الأرجنتيني، صاحب التاريخ الكبير في بطولات الشباب، فقد بلغ المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره الكولومبي بهدف دون رد، ليضمن ظهوره الثامن في نهائي مونديال الشباب، في سعيه إلى إضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالبطولات.

ويمثل تأهل "أشبال الأطلس" إلى النهائي إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، إذ أصبح المغرب ثاني منتخب عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد قطر عام 1981، وثالث منتخب إفريقي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد نيجيريا وغانا، وهو ما يعكس تطور الكرة المغربية واستمرارها في تحقيق النجاحات على المستويين القاري والعالمي.

وتقام المباراة المنتظرة بين المغرب والأرجنتين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المغرب، والثانية فجر الاثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تُنقل مباشرة عبر قناة beIN Sports HD المفتوحة، في بث مجاني يتيح لعشاق كرة القدم في العالم العربي متابعة هذا الحدث التاريخي.

وقبل المباراة، تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة بغياب حارسه الأساسي يانيس بنشاوش، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة فرنسا في نصف النهائي. وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن بنشاوش يحتاج إلى فترة راحة لا تقل عن أسبوعين، ما يجعل مشاركته في النهائي أمام الأرجنتين شبه مستحيلة.

ومن المنتظر أن يتولى إبراهيم جوميز، حارس مرمى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مهمة الدفاع عن عرين "أشبال الأطلس" في المباراة النهائية، فيما سيكون عبدالحكيم مصباحي، الذي تألق في ركلات الترجيح أمام فرنسا، هو الحارس البديل على مقاعد الاحتياط.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة وطموح لا حدود له لتحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في التتويج بلقب كأس العالم للشباب للمرة الأولى في التاريخ، بينما يعتمد المنتخب الأرجنتيني على خبرته الكبيرة في النهائيات وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى.

ويأمل الجمهور المغربي أن يواصل "أشبال الأطلس" مسيرتهم البطولية وأن يكتبوا فصلاً جديدًا من المجد للكرة المغربية، التي تواصل إثبات حضورها القوي على الساحة العالمية بعد النجاحات المتتالية في مختلف البطولات، لتكون مباراة الليلة موعدًا مع الحلم والإنجاز التاريخي.