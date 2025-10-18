قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي

إسلام مقلد

أعلن الكرواتى يورتيتش، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة نهضة بركان المغربى بعد قليل فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامته باستاد الدفاع الجوى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – أحمد سامى – محمد الشيبي – محمد حمدى

خط الوسط : بلاتى توريه – مهند لاشين – وليد الكارتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى – أحمد عاطف قطه – ومصطفى فتحى

بيراميدز توّج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بينما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موسم مميز على المستويين المحلي والقاري.

ويمتلك بيراميدز تفوقًا واضحًا من الناحية المادية إذ تُقدر قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت بنحو 22.50 مليون يورو، يتصدرها البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.8 مليون يورو، يليه الكونغولي فيستون ماييلي بـ 1.8 مليون يورو.

أما فريق نهضة بركان، فتبلغ قيمته التسويقية حوالى 18.06 مليون يورو، ويُعد المغربي منير سويعر أغلى لاعبى الفريقين بقيمة 3 ملايين يورو، يليه مواطنه إسماعيل قندوس بـ2 مليون يورو.

