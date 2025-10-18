دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن

قال آلان أير، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن جميع الأطراف المعنية تتطلع إلى انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، والتي تُعد خطوة شديدة الأهمية في مسار تحقيق الاستقرار في المنطقة.

هشاشة وقف إطلاق النار

وأوضح أير، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإدارة الأمريكية تولي اهتمامًا كبيرًا لإنجاح هذه المرحلة من المباحثات رغم هشاشة وقف إطلاق النار الحالي، مشيرًا إلى أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، عاد إلى المنطقة لمتابعة تطورات الموقف وإجراء مباحثات مكثفة مع مختلف الأطراف.

وأضاف أن هذه المرحلة من المفاوضات تعتبر الأكثر تعقيدًا، إذ تتناول ملفات حساسة تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة وضمان التزامات الأطراف المتنازعة.

وأكد أن نجاح المرحلة الثانية لن يتحقق إلا بانخراط فعلي من واشنطن وضغطها على جميع الأطراف للالتزام ببنود الاتفاق، موضحًا أن ويتكوف يُعد شخصية محورية في هذه الجهود لما يتمتع به من خبرة في إدارة الملفات الشائكة في الشرق الأوسط.