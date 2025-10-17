أكسيوس: ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل وربما غزة

كشف موقع أكسيوس ، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور مصر و إسرائيل وربما غزة في مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر التقرير أن واشنطن طالب إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات عقابية بشأن أزمة الجثامين.

من المتوقع أن يصل ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس دونالد ترامب، إلى المنطقة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مواصلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن القتلى.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أنها تحدثت مع فريق المبعوث الأمريكي، و أن ويتكوف وعد بمواصلة السعي لعودتهم.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: “الأمريكيون يبذلون قصارى جهدهم. ولا يبدو أنهم سيخففون من حدة التوتر”.

وفي سياق متصل، قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن موقف دونالد ترامب تجاه ملف تسليم جثامين أسرى الاحتلال يعكس تغيرًا في المزاج والتوجه، مشيرًا إلى وجود صعوبات فنية ولوجستية في استخراج الرفات، ما قد يتطلب وقتًا ومعدات أكبر.

وأضاف جهاد حرب، في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، في برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاول استغلال هذا الملف؛ للتراجع عن التزاماتها، وسط ضغوط داخلية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، خاصة من رئيس الوزراء نتنياهو الذي يتسم بعدم احترام الاتفاقيات مع الفلسطينيين.

وأشار مدير مركز ثبات للبحوث، إلى تصاعد الخروقات الإسرائيلية، مثل عمليات قتل فلسطينيين قرب الخط الأصفر، وتهديدات متكررة بوقف فتح معبر رفح، كرسائل للضغط السياسي للتأكيد على اليد العليا في مسألة تسليم الجثامين وآليات تنفيذ الاتفاق.



