الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة

أفاد مسؤول أمريكي ومصدر مطلع لموقع “أكسيوس”، بأنه من المتوقع أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض “ستيف ويتكوف” إلى الشرق الأوسط مساء الأحد؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وكان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ناجحًا في معظمه، حيث تم إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليًا على قيد الحياة، وإطلاق سراح ما يقرب من 2000 سجين ومعتقل فلسطيني، وانسحاب إسرائيلي أولي من أجزاء كبيرة من غزة، ووقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الاتفاق هشًا للغاية، كما تتزايد التوترات؛ بسبب مزاعم إسرائيل بأن حماس كانت بطيئة في إعادة جثث الرهائن.

ولا يزال الوضع على الأرض متقلبًا للغاية، حيث تنفذ حماس عمليات انتقامية قاتلة ضد عدد من العائلات في محاولتها استعادة سيطرتها على أجزاء من غزة.

ورغم بدء العمل الأولي على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق؛ لا يزال هناك الكتثير من الغموض حول المسائل الرئيسية المتعلقة بنزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة.