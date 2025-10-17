نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

تعرضت الفنانة والاعلامية الكبيرة نجوي ابراهيم الي حادث سير في الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضحت الفنانة القديرة في تصريحات لقناة العربية ان تعرضت الي حادث وقامت باجراء جراحة دقيقة.

وقالت نجوي ابراهيم: إن الحادث الذي تعرضت له وقع منذ أيام في أميركا، حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلها إلى مكان إقامتها بسيارة أخرى، نتج عنها تعرضها لإصابات بالغة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بعدة كسور.

وتابعت نجوي ابراهيم في تصريحات لموقع العربية : خضعت لجراحة دقيقة جراء هذا الحادث، ما اضطرها إلى البقاء بالمستشفى عدة أيام قبل خروجها وقضاء فترة النقاهة هناك، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من العودة إلى القاهرة بسبب حالتها الصحية.