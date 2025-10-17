مهدد بالسجن 180 عاما.. جون بولتون ينفي تهم سوء التعامل مع معلومات سرية

نفى جون بولتون، المستشار السابق لدونالد ترامب، الاتهامات الموجهة إليه بسوء التعامل مع معلومات سرية أمام المحكمة الاتحادية في جرينبيلت، ماريلاند، بعد أن سلم نفسه في وقت سابق من اليوم الجمعة.

محاكمة بولتون في 18 تهمة

وتُوجّه لائحة اتهام بولتون، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في ماريلاند، ثماني تهم تتعلق بنقل معلومات دفاعية وطنية وعشر تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات دفاعية وطنية، وجميعها تُشكّل انتهاكًا لقانون التجسس، ويُعاقَب على كل تهمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، لكن أي حكم يُحدده قاضٍ بناءً على مجموعة من العوامل.

بولتون، الذي وُجهت إليه اتهامات يوم الخميس، هو ثالث أبرز منتقدي ترامب يواجهون المحاكمة في الأسابيع الأخيرة، حيث ينتهك الرئيس الأمريكي قواعد راسخة منذ عقود تهدف إلى عزل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية عن الضغوط السياسية.

لم يتحدث بولتون، مع الصحفيين لدى وصوله إلى قاعة المحكمة في جرينبيلت، ماريلاند، لتسليم نفسه، وقال في المحكمة: "غير مذنب، سيدي القاضي".

بعد وصوله، شوهد بولتون وفريقه وهم يدخلون مكتب هيئة المارشالات الأمريكية لتسليم أنفسهم.

تزعم لائحة الاتهام أن بولتون أطلع اثنين من أقاربه على معلومات حساسة لاستخدامها في كتاب كان يكتبه، بما في ذلك ملاحظات حول إحاطات استخباراتية واجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة أجانب.

صرّح محامي بولتون، آبي لويل، بأن بولتون لم يُشارك أو يُخزّن أي معلومات بشكل غير قانوني.

شغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى، قبل أن يبرز كواحد من أشد منتقدي الرئيس ووصف بولتون، وهو أيضًا سفير أمريكي سابق لدى الأمم المتحدة، ترامب بأنه غير مؤهل لمنصب الرئيس في مذكراته التي أصدرها العام الماضي.

فُتح التحقيق مع بولتون عام ٢٠٢٢، أي قبل إدارة ترامب ووفقًا لشخص مطلع على الأمر، تُعتبر القضية داخل وزارة العدل أقوى من محاكمة كومي وجيمس.

السجن 180 عاما ينتظر بولتون

في بعض المحادثات الواردة في لائحة الاتهام، ناقش بولتون وأقاربه - الذين لم تُكشف هويتهم - استخدام بعض المواد في كتاب. وذكرت لائحة الاتهام أن بولتون أشار إلى الشخصين اللذين كان يُشاركهما ملاحظاته اليومية باسم "محرريه".

كتب بولتون في إحدى الرسائل، وفقًا للائحة الاتهام: "أتحدث مع ناشر الكتاب لأن لديهم حق الرفض الأول!".

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن القريبين المذكورين في لائحة الاتهام هما زوجة بولتون وابنته.

وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن لائحة اتهام بولتون يوم الخميس، قال ترامب: "إنه شخص سيئ".