إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
مصطفى بكري: نجاح مؤتمر شرم الشيخ أعاد لمصر مكانتها التاريخية.. فيديو
لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب
ترامب: أريد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وسأفعل ذلك
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو

محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرحلة التي تلي الهدنة؛ دائما تكون أخطر من الحرب نفسها، فالهدوء الظاهري يخفي تحركات أمنية وصراعات مكتومة بين من يمتلك السلاح ومن يقول إنه يمتلك الشرعية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا المشهد إذا لم يتم ضبطه اليوم، من الممكن أن يتحول إلى فوضى داخلية تعيد إشعال النار من جديد وهذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة.

وتابع: المخابرات العامة المصرية استدعت الفصائل الفلسطينية؛ من أجل الوصول إلى حل لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل صحيح، وحفاظ مصر على دورها، لأن أي انزلاق أمني داخل غزة؛ سيؤثر مباشرة على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن ما بنيناه داخل القاعات من الممكن أن ينهار في الشارع في لحظة واحدة، فهناك مخاطر حقيقية نشعر بها، وهناك مخاطر خفية، وإسرائيل من الممكن أن تستغل أي توتر داخلي وتبدأ عملياتها العسكرية مجددا، وهذا ما بدأت إسرائيل تردده.

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

بشرى

فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

